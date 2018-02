POL-MTK: Pressemitteilung der PD Main-Taunus vom 25.02.2018

Hofheim (ots) - 1.Rauchmelder verhindert Küchenbrand

Kelkheim, Stettiner Straße

Samstag 24.02.2018, 16:15 Uhr

Ein vergessener Kochtopf mit Würstchen sorgte am Samstagnachmittag in der Stettiner Straße für einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz. Nachdem das Wasser verkocht war wurde der Rauchmelder in der Küche durch die verkohlten Würstchen ausgelöst. Ein Bewohner wurde durch den Alarm aufmerksam und konnte durch Löschen der verkohlten Würstchen einen Brand verhindern, so dass es bei einer Rauchentwicklung blieb und ein Brandschaden und verletzte Personen vermieden wurden. Die Polizei rät bei der Zubereitung von Speisen mittels Brennstelle das Kochgut niemals unbeaufsichtigt zu lassen.

2.Nicht einsehbarer Hauseingang lockt Täter an - versuchter Wohnungseinbruch.

Hofheim, OT: Diedenbergen, Liebfrauenstraße

Tatzeit: Freitag, 23.02.2018, 17:00 Uhr bis Samstag, 24.02.2018, 19:00 Uhr

In einer Wohnsiedlung in Diedenbergen nutzten unbekannte Täter den blickdichten Hauseingang eines Einfamilienhauses aus, um sich an der Hauseingangstür zu schaffen zu machen. Die unbekannten Täter versuchten mittels eines spitzen Gegenstandes das Schloss der Eingangstür zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Glücklicherweise ließen die Täter von weiterem Vorgehen ab, so dass lediglich ein geringer Sachschaden am Schloss entstand. Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192-20790 entgegen.

3.Unbekannte erbeuten Fernseher aus Volkshochschule

Hofheim, Pfarrgasse

Tatzeit: Freitag, 23.02.2018, 22:00 Uhr bis Samstag, 24.02.2018, 10:00 Uhr

Die Volkshochschule in Hofheim muss für Schulungszwecke derzeit mit einem Fernseher weniger auskommen. Dreiste Diebe hebelten in der Nacht zum Samstag drei Fenster im Erdgeschoss auf und verschafften sich so Zugang zum dem Schulgebäude. Ein an einer Halterung montierter Flachbildfernseher des Herstellers SAMSUNG im Wert von ca. 1500EUR wurde abgeschraubt. Mit der Beute in der Hand verließen die Täter das Objekt wieder über die aufgehebelten Fenster und nutzten die Dunkelheit aus um nicht erkannt zu werden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192/20790 entgegen.

4.Kennzeichendiebstahl

Kelkheim, Frankenallee

Tatzeit: Mittwoch 21.02.2018, 12:00 Uhr bis Freitag 23.02.2018, 09:00 Uhr

Das hintere amtliche Kennzeichen eines LKW-Anhängers, der auf einem Parkplatz in der Frankenallee ordnungsgemäß abgestellt wurde, wurde im oben genannten Zeitraum abmontiert und entwendet. Da nicht auszuschließen ist, dass das Kennzeichen zur Begehung von Straftaten genutzt wird, wird gebeten Sachverhalte im Zusammenhang mit dem entwendeten Kennzeichen MTK-EG 131 der Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195/67490 unmittelbar zu melden.

5.Unfallverursacher beschädigt geparktes Fahrzeug und flüchtet

Kelkheim, Gagernring Höhe Hausnummer 47

Tatzeit: Freitag, 23.03.2018 19:45 Uhr bis Samstag, 24.02.2018, 10:15 Uhr

Ein am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkter Ford Fiesta wurde bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der Unfallverursacher gab sich jedoch nicht zu erkennen und kam seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach. Es entstand an dem geparkten Fahrzeug an der Fahrertür ein Schaden in Höhe von ca. 750EUR. Der genaue Unfallhergang ist derzeit unbekannt. Durch die Spurensicherung konnten erste Hinweise auf den Verursacher gewonnen werden. Aufgefundene Lackanhaftungen lassen darauf schließen, dass es sich um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben muss. Wer Hinweise zum Unfallhergang und Unfallverursacher geben kann, meldet sich bitte beim Regionalen Verkehrsdienst unter der Telefonnummer 06190/93600

Gefertigt: POK'in Bettenbühl

