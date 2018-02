POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom 24.02.2018

Hofheim (ots) - 1. Verdächtige Wahrnehmung auf dem Gelände eines Autohauses in Hofheim, Reifenberger Straße, Samstag, 24.02.2018, 00:05h

Während der Streifenfahrt einer Polizeistreife aus Hofheim fällt dieser auf dem Gelände eines Autohauses in der Reifenbergerstraße in Hofheim ein schwarzer BMW Alpina mit auswärtigem Kennzeichen auf. Das Fahrzeug ist mit zwei männlichen Personen besetzt, welche einer Kontrolle unterzogen werden. Die beiden 26- und 27jährigen aus Neustadt an der Weinstraße geben an, sich die Fahrzeuge des Autohauses anzusehen und zu schlafen. In dem BMW der beiden stellen die Beamten diverse Werkzeuge wie Schraubenzieher, Wagenheber und einen Ratschekasten fest. Außerdem fallen eine Sturmhaube und vier Backsteine auf. Ob die beiden Männer möglicherweise eine Straftat geplant haben, konnte nicht geklärt werden.

Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei Hofheim unter der Telefonnummer 06192-20790 entgegen.

2. 17-jähriger Kelkheimer mit "Hasch-Kuchen" erwischt, Samstag, 24.02.2018, 04:00h, 65779 Kelkheim (Taunus), Bahnstraße

Am frühen Samstagmorgen wird ein 17-jähriger Kelkheimer durch eine Streife der Polizei Kelkheim kontrolliert. Neben einer Feinwaage, einer größeren Summe Bargeld und diversem Verpackungsmaterial mit einschlägigen Aufschriften und Anhaftungen, finden die Beamten zwei kleine Kuchen, die höchstwahrscheinlich Betäubungsmittel enthalten. Nach einer Durchsuchung seiner Wohnung, bei der keine weiteren Beweise mehr gefunden werden konnten, wurde der junge Mann entlassen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Pressemeldung wurde zusammengstellt von POK`in Poppe, Polizeistation Hofheim

