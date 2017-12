Hofheim (ots) - Flörsheim: Fahrradfahrer unter Drogen- und Alkoholeinfluss Fund von Joint und Marihuana Sonntag, 24.12.17 gg 22:25 h 65439 Flörsheim, Elisabeth-Jakobi-Straße

Ein 18-jähriger Hochheimer, war mit seinem Mountainbike in Flörsheim unterwegs. Er fiel einer aufmerksamen Streife der Flörsheimer Polizei auf, weil er sehr langsam Schlangenlinien fahrend unterwegs war. Als er die Streife erblickte versuchte er auszubüchsen, was misslang. Die Streife konnte ihn nach kurzer Nacheile anhalten und kontrollieren. Dabei wurde ein Alkohol- und Drogentest durchgeführt der positiv verlief. Im Rahmen der Anschlussermittlungen konnten im PKW noch ein Joint und ein kleines Alupäckchen mit Marihuana aufgefunden. Beides wurde sichergestellt. Der Hochheimer wurde mit zur Dienststelle sistiert, wo er eine Blutprobe abgeben musste.

Eschborn: VU-Flucht unter Alkoholeinfluss Sonntag, 24.12.2017 gg 23:15 h 65760 Eschborn, Landstraße 3005

Ein 63-jähriger Frankfurter befuhr mit seinem PKW die Landstraße 3005 von der Sossenheimer Straße kommend in Richtung A5/A66. Hier kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Warnbake in Höhe der Ausfahrt Eschborn Süd. Das Fahrzeug wurde im Frontbereich stark beschädigt. Die Ölwanne wurde aufgerissen, deshalb verlor er Unmengen an Öl. Der Verursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle, blieb allerdings nur wenige Meter hinter der Unfallstelle, wegen des Ölverlustes/Motorschaden, liegen. Während der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Test verlief positiv. Blutentnahme erfolgte anschließen in der Dienststelle. Sachschaden ca. 6500.- EUR

Eppstein: Wohnungseinbruch in Einfamilienwohnhaus Entwenden von Weihnachtsgeschenken 65817 Eppstein, Fischbacher Straße Sonntag, 24.12.2017 zwischen 16 und 22 h

Am Nachmittag bis Abend am Heiligen Abend brachen Unbekannte in ein Einfamilienwohnhaus in Eppstein ein. Das Wohnhaus liegt am Ortseingang von Eppstein in Hanglage. Der oder die unbekannten Täter betraten das frei zugängliche Grundstück und hebelten an der linksseitigen Hausseite die Terrassentüre auf. Im Hausinneren wurden Geschenke ausgepackt und komplett entwendet. Diebesgut: Armbänder, Gutscheine, goldene Halskette Wert ca. 500.-EUR; Sachschaden ca. 1000.-EUR. Hinweise bitte an die Polizeistation in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195-67490.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell