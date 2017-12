POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Samstag, 23.12.2017

Hofheim (ots) - Tageswohnungseinbruch, Bad Soden-Neuenhain, Königsteiner Straße Am Freitag, 22.12.2017, zwischen 15:30 und 18:10 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Terrassentür der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf. Der oder die Täter entwendeten aus der Wohnung Uhren, Bargeld und Schmuck im Wert von etwa 20000 Euro. Den Tätern kam zu Gute, dass die Terrassentür wegen einer hohen Hecke von der Straße aus nicht einsehbar war. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 2079-0 in Verbindung zu setzen.

Tageswohnungseinbruch, Flörsheim a. M., Rheinallee Am Freitag, 22.12.2017, zwischen 18:15 und 21:30 Uhr, hebelten bisher unbekannte Täter auf der Rückseite eines Mehrfamilienhauses das Küchenfenster der Erdgeschosswohnung auf. Aus der Wohnung entwendeten der oder die Täter Goldmünzen und Schmuck im Wert von etwa 25000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 2079-0 in Verbindung zu setzen.

Rabiater Ladendieb, Kelkheim, Am Marktplatz Am Freitag, 22.12.2017, um 16:10 Uhr, stahl ein bisher unbekannter Ladendieb in einem Drogeriemarkt Parfum und Kosmetikartikel im Wert von ca. 1700 Euro. Als der Dieb das Geschäft verlassen will, schlägt die Diebstahlwarnanlage an. Zwei Verkäuferinnen versuchen den Dieb festzuhalten, doch der reißt sich mit Gewalt los und kann entkommen. Zum Glück wurde niemand verletzt. Der Ladendieb war männlich, ca. 20 Jahre alt und 175 cm groß, hatte kurze blonde Haare und war dunkel gekleidet. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Kelkheim unter der Telefonnummer 061956749-0 in Verbindung zu setzen.

Fahrraddiebstahl, Flörsheim a. M., Bahnhofstraße Am frühen Samstagmorgen, um 01.28 Uhr, hatte ein Mann sein Fahrrad unverschlossen vor einer Gaststätte abgestellt. Ein Dieb nahm das Fahrrad und radelte in Richtung Erzbergerstraße davon. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Damenrad der Marke Pegasus. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 5476-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten, Kriftel, Kapellenstrtaße Am Freitag, 22.12.2017, um 14.20 Uhr, befuhr eine 19jährige Eppsteinerin mit ihrem Pkw die Kapellenstraße vom Krifteler Ortskern kommend, in Richtung Landestraße. Sie beabsichtigte nach links in Richtung Hattersheim abzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 39jährigen Flörsheimerin, die von Hattersheim kommend in Richtung Hofheim unterwegs war. Beide Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 12000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge wurde die Fahrbahn zeitweise gesperrt.

