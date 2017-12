POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Freitag, 22.12.2017

Hofheim (ots) - 1. Einbrecher erbeuten Zigaretten und Kamera, Schwalbach am Taunus, Bad Soden am Taunus, Hofheim am Taunus, festgestellt am Donnerstag, 21.12.2017

(jn)Am Donnerstag wurden im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Main-Taunus fünf Einbrüche gemeldet. Bereits in der Mittagszeit, zwischen 12:20 Uhr und 14:20 Uhr hebelten sich unbekannte Täter den Weg in ein Einfamilienhaus in der Thüringer Straße in SCHWALBACH frei. Über die rückwärtige Terrassentür gelangten sie in das Haus, durchsuchten sämtliche Räume und verschwanden unerkannt mit einer Stange Zigaretten. Der Sachschaden an der Tür beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. In BAD SODEN schlugen Einbrecher gleich zweimal zu. Im Wiesbadener Weg kletterten die Unbekannten auf den Balkon einer Wohnung im 1. Stock und hebelten die Balkontür auf. Auf der Suche nach Wertgegenständen fielen den Gaunern eine hochwertige Kamera und ein Laptop in die Hände, der Sachschaden an der Balkontür beträgt etwa 150 Euro. Weniger erfolgreich waren Einbrecher in der Straße "Zum Geisborn". Hier wurde bereits die Terrassentür der Erdgeschosswohnung eines Einfamilienhauses aufgehebelt, jedoch flüchteten die Täter aus unbekannten Gründen noch bevor sie das Tatobjekt betreten hatten und hinterließen ca. 1.000 Euro Sachschaden. Auch in der Mainzer Straße in MARXHEIM und der Altkönigstraße in SCHWALBACH flüchteten Unbekannte unverrichteter Dinge, nachdem sie beim Versuch die Balkontüren aufzuhebeln gescheitert waren. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 und 1.000 Euro. Das Einbruchskommissariat 21/22 der Hofheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

2. Autoknacker unterwegs, Hofheim am Taunus, Hochheim, Donnerstag, 21.12.2017, 13:00 Uhr bis 20:00 Uhr

(jn)In Hochheim und Hofheim kam es im Verlauf des Donnerstages zu zwei Einbrüchen in Pkw. In der Keltenstraße in Hofheim beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter zwischen 13:00 Uhr und 15:20 Uhr das Fenster der Beifahrertür eines VW Crafter und entwendeten das mobile Navigationsgerät. Ebenfalls das mobile Navi fiel Autoknackern im Breslauer Ring in Hochheim zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr in die Hände. Unbekannte zerschlugen die linke Seitenscheibe eines VW Caddy und flüchteten unerkannt mit der Beute. Der Gesamtschaden in den zwei Fällen beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Hofheim bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

3. Räder gestohlen, Hochheim am Main, Massenheim, Untergasse, festgestellt am 21.12.2017, 11:00 Uhr

(jn)Am Donnerstagmorgen wurde der Flörsheimer Polizei ein aufgebockter Opel gemeldet, der ohne Räder in der Untergasse in Massenheim stand. Augenscheinlich hatten unbekannte Täter sämtliche Reifen, inklusive Felgen, demontiert und entwendet. Anschließend wurde das schwarze Fahrzeug auf Pflastersteinen abgestellt zurückgelassen. Der Gesamtschaden beträgt ca. 2.500 Euro. Hinweise zu den Tätern oder den Rädern nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizei in Flörsheim unter der Rufnummer 06145 / 5476 - 0 entgegen.

4. Aktueller Blitzerreport für den Main-Taunus-Kreis für die 52. Kalenderwoche

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

