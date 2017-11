POL-MTK: Pressemeldung der Polizeidirektion Main-Taunus

Hofheim (ots) - PRESSEMELDUNG der PD Main-Taunus

1. Trickbetrüger scheitern Eschborn-Niederhöchstadt, Schillerstraße Donnerstag, 16.11.2017, 15:00 Uhr

(gr) Am Donnerstag scheiterte ein Trickbetrüger an dem Misstrauen einer aufmerksamen Seniorin aus Eschborn-Niederhöchstadt. Der Täter meldete sich gegen 15:00 Uhr bei der 93-jährigen Geschädigten und gab sich als Neffe aus, der für einen Hauskauf dringend Bargeld in Höhe von ca. 50.000,- Euro benötige. Nachdem die Frau den Schwindel durchschaut hatte, beendete sie das Gespräch. Ein finanzieller Schaden blieb ihr erspart. Hier nochmals die Tipps der Polizei:

Geldverhandlungen am Telefon mit angeblichen Verwandten und die anschließende Übergabe von hohen Bargeldbeträgen an der Wohnungstür und/oder an fremden Personen sollten ein absolutes Tabu sein! Gerade ältere Mitmenschen werden allzu schnell von den psychologisch geschulten Anrufern um den Finger gewickelt. Den Senioren wird in vielen Fällen von den angeblichen Verwandten suggeriert, dass sie z.B. für einen Immobilienkauf dringend Geld benötigen würden. Einmal in ein Gespräch verwickelt, wird es schwer, sich diesem zu entziehen. Gerade jüngere Personen können etwas gegen die Betrüger unternehmen. Sie selbst haben Eltern, Onkel, Tanten oder einfach nur Nachbarn, die aufgrund ihres Alters zum Kreis potentieller Opfer gehören könnten? Sprechen Sie diese an! Fragen Sie, ob der Enkeltrick bekannt ist und sensibilisieren sie diese Personen. Je mehr Menschen von den Betrügereien erfahren, desto weniger Opfer gehen den Straftätern auf den Leim. Weitere Hinweise erhalten sie unter www.polizei-beratung.de.

2. Einbruch in Tennisverein Sulzbach, Staufenstraße Mittwoch, 15.11.2017, 22:30 Uhr, bis Donnerstag, 16.11.2017, 12:00 Uhr

(gr) Einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro richteten unbekannte Täter an, die in der Nacht zum Donnerstag in das Vereinsheim eines Tennisvereines in Sulzbach eingestiegen sind. Die Einbrecher zerstörten im Zeitraum von Mittwoch, 22:30 Uhr, bis Donnerstag, 12:00 Uhr, einen Zaun und verschafften sich so Zutritt auf das Gelände in der Staufenstraße. Mit Brachialgewalt überwanden sie eine Tür und gelangten so in die Innenräume des Vereines. Dort durchsuchten sie mehrere Behältnisse nach Wertsachen. Anschließend flüchteten sie offensichtlich ohne Beute über den Einstieg in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06192/2079-0 zu melden.

3. Unfallverursacher/in flüchtet Hochheim, Altenauerstraße Montag, 06.11.2017, 15:00 Uhr bis 21:00 Uhr

(gr) Wie erst gestern mitgeteilt wurde, verursachte bereits am Montag, 06.11.2017 in der Altenauerstraße in Hochheim ein/eine noch unbekannte/r Autofahrer/in einen Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro. Der/die noch unbekannte Verkehrsteilnehmer/in beschädigte zwischen 15:00 Uhr und 21:00 Uhr, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen roten Mazda CX 5, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Anschließend flüchtete er/sie von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise werden an die Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer (06196) 9695-0 erbeten.

4. Zigaretten aus Auto gestohlen Bad Soden, Neuenhain, Buchenweg Donnerstag, 16.11.2017, 22:35 Uhr

(gr) Ein Autobesitzerin musste am späten Donnerstagabend in Bad Soden, Ortsteil: Neuenhain, die Erfahrung machen, dass man Wertgegenstände besser nicht in unverschlossenen Fahrzeugen zurücklässt, auch wenn im konkreten Fall nur ein geringer Sachschaden entstanden ist. Gegen 22:35 Uhr wurden Zeugen auf eine männliche Person aufmerksam, die sich an dem PKW, der im Buchenweg abgestellt war, zu schaffen machte. Der Täter flüchtete schließlich in Richtung Platanenstraße. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Ganove mehrere offene Päckchen Zigaretten und den Fahrzeugschein aus dem Innenraum des Autos entwendet hatte. Nach Angaben soll der Täter ca. 18 Jahre alt, ca. 180 cm groß und Südländer gewesen sein. Er war dunkel bekleidet und trug eine Jacke mit Kapuze und Fellkragen.

Die Polizei Eschborn hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06196) 9695-0 zu melden.

5. Unfallflucht in Bad Soden, Bad Soden, Schlichtgasse/Freiligrathstraße, Donnerstag, 16.11.2017, 10.30 Uhr bis 11.00 Uhr

(pa) Am Donnerstagvormittag zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer in Bad Soden eine Mauer, einen Zaun sowie Pflanzen und riss zudem ein Straßenschild aus seiner Verankerung. Das Fahrzeug bog offenbar aus der Schlichtgasse in die Freiligrathstraße ab, wobei es zu den Beschädigungen kam. Statt seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich die Person vom Unfallort. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 zu melden.

6. Einbrecher bleiben erfolglos, Hochheim am Main, Classmannstraße, Donnerstag, 16.11.2017, 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr

(pa) Am Donnerstagabend verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Classmannstraße. Die Einbrecher waren zunächst mit mehreren Hebelversuchen an Fenstern des Hauses gescheitert, bevor sie an der Haustür Erfolg hatten und hierdurch in die Wohnräume gelangten. Scheinbar wurden die Täter bei der weiteren Tatausführung gestört, sodass sie sich ohne Diebesgut in unbekannte Richtung entfernten. Die Hofheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden.

7. Aktueller Blitzerreport Main-Taunus-Kreis

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen für die kommende Woche:

Montag, 20.11.2017: Bad Soden, Bundesstraße 8, "Rote Mühle"

Mittwoch, 22.11.2017: Flörsheim, Weilbacher Straße, Bad Weilbach

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

