PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: 42-Jährige aus Weilburg vermisst

POL-LM: 42-Jährige aus Weilburg vermisst
  • Bild-Infos
  • Download

Limburg (ots)

42-Jährige aus Weilburg vermisst,

Weilburg, Donnerstag, 16.07.2026

(da)Seit Montagmittag wird die 42-jährige Patrycja Pytlas aus Weilburg vermisst. Frau Pytlas befindet sich derzeit in medizinischer Behandlung in einer Klinik in Hadamar. Nach einem Arztbesuch kehrte sie jedoch nicht wie vereinbart in die Einrichtung zurück und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die Vermisste ist etwa 1,65 Meter groß, schlank und hat lange Haare. Es ist möglich, dass sie sich im Umkreis ihrer Wohnanschrift in Weilburg aufhält. Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Bisherige Suchmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg. Die Polizei bittet deshalb um die Mithilfe der Bevölkerung. Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Limburger Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
  • 15.07.2026 – 13:15

    POL-LM: Altkleidercontainer in Brand gesetzt +++ Einbruch in Spielhalle

    Limburg (ots) - 1. Altkleidercontainer in Brand gesetzt, Beselich-Heckholzhausen, Weilburger Straße, Mittwoch, 15.07.2026, 05:30 Uhr (kq)Am frühen Mittwochmorgen wurde in Beselich-Heckholzhausen ein Altkleidercontainer in Brand gesetzt. Bislang unbekannte Täter setzten gegen 05:30 Uhr in der Weilburger Straße auf bislang unbekannte Weise einen Altkleidercontainer ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 13:38

    POL-LM: Rüttelplatte entwendet

    Limburg (ots) - 1. Rüttelplatte entwendet, Hadamar, Faulbacher Straße, 10.07.2026, 16:00 Uhr bis 13.07.2026, 07:00 Uhr (pl)In Hadamar wurde zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen eine Baustelle von Dieben heimgesucht. Die Täter verschafften sich Zutritt zur umzäunten Baustelle in der Faulbacher Straße und entwendeten eine Rüttelmaschine im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sollten Sie Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Diebstahl ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren