PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: 42-Jährige aus Weilburg vermisst

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Limburg (ots)

42-Jährige aus Weilburg vermisst,

Weilburg, Donnerstag, 16.07.2026

(da)Seit Montagmittag wird die 42-jährige Patrycja Pytlas aus Weilburg vermisst. Frau Pytlas befindet sich derzeit in medizinischer Behandlung in einer Klinik in Hadamar. Nach einem Arztbesuch kehrte sie jedoch nicht wie vereinbart in die Einrichtung zurück und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die Vermisste ist etwa 1,65 Meter groß, schlank und hat lange Haare. Es ist möglich, dass sie sich im Umkreis ihrer Wohnanschrift in Weilburg aufhält. Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Bisherige Suchmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg. Die Polizei bittet deshalb um die Mithilfe der Bevölkerung. Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Limburger Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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