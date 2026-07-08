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POL-LM: 16-Jährige aus Barig-Selbenhausen vermisst

POL-LM: 16-Jährige aus Barig-Selbenhausen vermisst
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Limburg (ots)

Merenberg, Barig-Selbenhausen, Schulstraße, Seit Dienstag, 07.07.2026, 16:30 Uhr

(fh)Seit gestern Nachmittag wird die 16 Jahre alte Josephine Broxtermann aus Barig-Selbenhausen vermisst. Die Jugendliche verließ am Dienstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, ihre Wohnanschrift in der Schulstraße und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Sie könnte sich auf dem Weg nach Sankt Goarshausen (Rheinland-Pfalz) befinden. Josephine ist etwa 1,75 m groß, schlank und hat lange blonde Haare. Sie hat auffällig lange Wimpern, ein Lippenbandpiercing sowie mehrere Ohrringe. Zuletzt trug sie einen blauen Pullover, blaue kurze Jeans sowie weiße Sneaker der Marke Lacoste. Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizeistation Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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