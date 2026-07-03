PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Brennende Altkleidercontainer +++ Verkehrskontrollen

Limburg (ots)

1. Brennende Altkleidercontainer,

Weilburg-Kubach, Friedenbachstraße, 03.07.2026, 03:55 Uhr

(pl)In der Nacht zum Freitag brannten in der Friedenbachstraße in Weilburg-Kubach mehrere dort stehende Altkleidercontainer. Die brennenden Container wurden gegen 03:55 Uhr festgestellt und von der Feuerwehr gelöscht. Die Polizei hat nun die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen. Hinweise in diesem Zusammenhang werden unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 entgegengenommen.

2. Verkehrskontrollen,

Kreis Limburg-Weilburg, 02.07.2026

(pl)Am Donnerstag hat der Regionale Verkehrsdienst im Dienstbezirk der Polizeidirektion Limburg-Weilburg Verkehrskontrollen durchgeführt. Gegen 15:45 Uhr kontrollierten die Polizeikräfte einen 13-jährigen Jungen, der mit einem E-Scooter ohne Kennzeichen auf der Landstraße zwischen Dauborn und Kirberg unterwegs war. Wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den Erziehungsberechtigten eingeleitet. Kurze Zeit später stellten die Beamten gegen 16:20 Uhr bei Lindenholzhausen einen auf der B 8 fahrenden Traktor fest, an welchem ein Autoanhänger ohne Kennzeichen angebracht war. Auch in diesem Fall erfolgte die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens. Abends ging den Kontrollkräften gegen 20:45 Uhr in Dornburg-Frickhofen ein Autofahrer mit rund 1,9 Promille ins Netz. Er muss sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

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