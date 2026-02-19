PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Vermisstenfahndung - Drei junge Mädchen aus Limburg vermisst +++

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Limburg (ots)

(akr)Seit Mittwoch, dem 18.02.2026, werden drei Jugendliche aus Limburg vermisst. Die Geschwister Sonia Mousa (14 Jahre) und Rahaf Mousa (15 Jahre) sowie deren Freundin Juri Khedrawi (13 Jahre) verließen am Mittwochmorgen gegen 07:30 Uhr ihre Wohnanschrift in Limburg-Offheim in Richtung Schule. Dort erschienen sie jedoch nicht.

Sonia ist 14 Jahre alt, circa 160cm groß, von schlanker Statur und hat schwarzes hüftlanges Haar.

Rahaf ist 15 Jahre alt, circa 175cm groß, von schlanker Statur und hat schwarzes hüftlanges Haar. Beide tragen eine auffällige Edelstahlhalskette mit Kurdistanflagge um den Hals.

Juri ist 13 Jahre alt, circa 155cm groß, von schlanker Statur und hat dunkle lange Haare. Weiterhin hat sie braune Augen und trägt eine Zahnspange. Bekleidet war Juri zuletzt mit einem langen schwarzen Ledermantel, weißen Schuhen und einem schwarzen Kopftuch.

Nach aktuellem Kenntnisstand sind die drei Vermissten gemeinsam unterwegs und könnten sich im Bereich Nordrhein-Westfalen aufhalten. Bisherige Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Auffinden der Jugendlichen.

Hinweise zu deren Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 oder jede andere Polizeistation entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell