POL-LM: +++Vermisstenfahndung 68-Jähriger aus Hadamar vermisst+++

Limburg (ots)

Seit Donnerstag, dem 05.02.2026, 21:00 Uhr, wird der 68 Jahre alte Stefan Molnar aus Hadamar-Oberzeuzheim vermisst. Der 68-Jährige verließ das Krankenhaus in Limburg und kehrte nicht mehr zurück. Herr Molnar ist zeitlich und örtlich nicht orientiert. Nach ersten Ermittlungen soll er sich im Bereich Limburg-Weilburg aufhalten. Herr Molnar ist auffallend klein, schlank und hat schulterlanges, weiß-gelocktes Haar. Zuletzt war er mit einer dunklen Jogginghose und einem braunen T-Shirt bekleidet. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Auffinden. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 oder jede andere Polizeistation entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06431) 9140-0
E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

