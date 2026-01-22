PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Vermisstenfahndung 15-Jährige aus Weilburg vermisst (Foto)+++

Limburg (ots)

15-Jährige aus Weilburg vermisst,

Weilburg-Odersbach, Samstag, 10.01.2026

Seit Samstag, dem 10.01.2026, wird die 15 Jahre alte Sonja Dzemic aus Weilburg-Odersbach vermisst. Die Jugendliche verließ nach einem Streit ihr Zuhause und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Nach ersten Ermittlungen ergeben sich derzeit keine Hinweise auf ihren aktuellen Aufenthaltsort. Sonja ist etwa 1,50 m groß, hat eine schlanke Statur, dunkles, langes Haar und spricht Deutsch mit Akzent. Zuletzt trug sie ein graues Oberteil, einen schwarz/weiß/pink karierten Schal und graue Schuhe der Marke Adidas. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zu ihrem Auffinden. Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 oder jeder andere Polizeistation entgegen.

