POL-LM: +++ Klaus Martin KREMER wird vermisst +++
Limburg (ots)
Klaus Martin KREMER wird vermisst
Dornburg-Dorndorf, Hauptstraße,
Montag, 15.12.2025, seit 13:30 Uhr
Am Montag, dem 15.12.2025, gegen 13:30 Uhr verließ der 61-jährige Herr Kremer eine Pflegeeinrichtung in Dorndorf in unbekannte Richtung. Herr Kremer ist 186cm groß, kräftig und hat kurze, graue Haare. Bekleidet ist er vermutlich mit einem dunkelblauen Schlafanzug und dunklen Schuhen. Er trägt zudem eine Stofftasche, in dem sich sein Urinbeutel befindet, in der Hand. Herr Kremer leidet an einer psychischen Erkrankung, ist orientierungslos und kann sich nicht immer klar äußern. Zeitweise verhält er sich aggressiv.
Die Suchmaßnahmen rund um den Wohnort von Herrn KREMER durch Feuerwehr, Rettungshunde und Polizei dauern derzeit an.
Hinweise auf den Aufenthaltsort nimmt die Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer 06431 9140-0 entgegen.
