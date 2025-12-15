PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Klaus Martin KREMER wird vermisst +++

Bild-Infos

Download

Limburg (ots)

Klaus Martin KREMER wird vermisst

Dornburg-Dorndorf, Hauptstraße,

Montag, 15.12.2025, seit 13:30 Uhr

Am Montag, dem 15.12.2025, gegen 13:30 Uhr verließ der 61-jährige Herr Kremer eine Pflegeeinrichtung in Dorndorf in unbekannte Richtung. Herr Kremer ist 186cm groß, kräftig und hat kurze, graue Haare. Bekleidet ist er vermutlich mit einem dunkelblauen Schlafanzug und dunklen Schuhen. Er trägt zudem eine Stofftasche, in dem sich sein Urinbeutel befindet, in der Hand. Herr Kremer leidet an einer psychischen Erkrankung, ist orientierungslos und kann sich nicht immer klar äußern. Zeitweise verhält er sich aggressiv.

Die Suchmaßnahmen rund um den Wohnort von Herrn KREMER durch Feuerwehr, Rettungshunde und Polizei dauern derzeit an.

Hinweise auf den Aufenthaltsort nimmt die Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer 06431 9140-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell