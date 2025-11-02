PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ 14-Jährige aus Niederbrechen wird vermisst +++

Limburg (ots)

Pressemeldung der PD Limburg-Weilburg vom 02.11.2025

Sabrina MOHAMED aus Niederbrechen wird vermisst.

65611 Brechen - Niederbrechen

Donnerstag, 30.10.2025, 07:40 Uhr

(ra) Seit Donnerstag, 30.10.2025, 07:40 Uhr wird die 14-jährige Sabrina MOHAMED aus Niederbrechen vermisst. Sabrina ist 160 cm groß, hat eine schlanke Statur, somalisches Erscheinungsbild, schwarze Haare. Sie trägt ein schwarzes Kopftuch, eine knöchellange, schwarze Winterjacke, blaue Jeans und schwarze Schuhe.

Hinweise auf den Aufenthaltsort der vermissten Person nimmt die Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer 06431 - 91400 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

