PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ 14-Jährige aus Niederbrechen wird vermisst +++

POL-LM: +++ 14-Jährige aus Niederbrechen wird vermisst +++
  • Bild-Infos
  • Download

Limburg (ots)

Pressemeldung der PD Limburg-Weilburg vom 02.11.2025

Sabrina MOHAMED aus Niederbrechen wird vermisst.

65611 Brechen - Niederbrechen

Donnerstag, 30.10.2025, 07:40 Uhr

(ra) Seit Donnerstag, 30.10.2025, 07:40 Uhr wird die 14-jährige Sabrina MOHAMED aus Niederbrechen vermisst. Sabrina ist 160 cm groß, hat eine schlanke Statur, somalisches Erscheinungsbild, schwarze Haare. Sie trägt ein schwarzes Kopftuch, eine knöchellange, schwarze Winterjacke, blaue Jeans und schwarze Schuhe.

Hinweise auf den Aufenthaltsort der vermissten Person nimmt die Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer 06431 - 91400 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06431) 9140-0
E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren