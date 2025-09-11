PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei nach entwichenem Strafgefangenen

Limburg (ots)

Öffentlichkeitsfahndung nach entwichenem Strafgefangenen, Hadamar, seit dem 07.09.2025

(wie)Seit vergangenem Sonntag sucht die Polizei nach einem 43-jährigen Strafgefangenen, der aus einer Fachklinik in Hadamar entwichen ist. Am Sonntagvormittag gelang es Dietrich Dück, über das Dach der Klinik am Mönchberg zu fliehen. Hierbei verlor er einen Turnschuh und verletzte sich. Da die Fahndungsmaßnahmen der Polizei bisher ohne Erfolg blieben, hat die Staatsanwaltschaft eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Die Gesuchte ist 1,76 Meter groß, normal gebaut und circa 90 kg schwer. Er trägt hellbraune Haare und hat eine Stirnglatze. Auffällig sind diverse Tätowierungen am linken Arm, der linken Hand und im Nacken des Mannes. Er war bei der Flucht mit einer roten Sportjacke und einem Basecap bekleidet. Der Flüchtige hat Kontakte im Rhein-Main-Gebiet, insbesondere Frankfurt und Hanau. Bitte treten Sie nicht selbst an den 43-Jährigen heran, sondern informieren sie umgehend die Polizei. Die Limburger Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140-0 oder bei jeder anderen Dienststelle um Hinweise zu dem Gesuchten.

