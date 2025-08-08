PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: 17-Jährige vermisst

POL-LM: 17-Jährige vermisst
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Limburg (ots)

Bad Camberg,

02.08.2025

(am) Seit Samstag, dem 02.08.2025, wird die 17-jährige Keisha Pauschert vermisst. Sie wurde zuletzt Samstagmittag in der Jahnstraße in Bad Camberg gesehen. Die Vermisste ist Angehörige des Zirkus', der gerade in Bad Camberg gastiert. Die Jugendliche kehrte weder zum Zirkus noch zu ihrer Wohnanschrift in Bad Sassendorf (NRW) zurück. Da sie Kontakte nach Pforzheim hat, ist es nicht auszuschließen, dass sie sich dort aufhält.

Sie ist etwa 1,60 Meter groß, hat dunkle lange Haare und war zuletzt schwarz gekleidet.

Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren