POL-LM: 17-Jährige vermisst

Limburg (ots)

Bad Camberg,

02.08.2025

(am) Seit Samstag, dem 02.08.2025, wird die 17-jährige Keisha Pauschert vermisst. Sie wurde zuletzt Samstagmittag in der Jahnstraße in Bad Camberg gesehen. Die Vermisste ist Angehörige des Zirkus', der gerade in Bad Camberg gastiert. Die Jugendliche kehrte weder zum Zirkus noch zu ihrer Wohnanschrift in Bad Sassendorf (NRW) zurück. Da sie Kontakte nach Pforzheim hat, ist es nicht auszuschließen, dass sie sich dort aufhält.

Sie ist etwa 1,60 Meter groß, hat dunkle lange Haare und war zuletzt schwarz gekleidet.

Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

