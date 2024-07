POL-LM: POL-LM: Vermisster 56-jähriger - Namenskorrektur

Limburg (ots) - 1. Gefährliche Körperverletzung in Limburg Tatort: 65549 Limburg, Industriestraße, Parkplatz Lidl Tatzeit: Sonntag, 28.07.2024, zwischen 02:35 Uhr und 02:50 Uhr Der Geschädigte wurde auf dem Lidl-Parkplatz in Limburg von mehreren Personen geschlagen und getreten. Am frühen Sonntagmorgen wurden ...

mehr