PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Vermisster 56-jähriger vom Campingplatz Gräveneck 35796 Weinbach

Limburg

Am Sonntag, 28.07.2024 um 18:30 Uhr wurde die Polizei in Weilburg von der Polizei in Butzbach über einen vermissten Bewohner des Campingplatzes in Gräveneck in Weinbach informiert.

Der 56-jährige Kai POTEMPA wurde zuletzt am Donnerstag, 25.07.2024 um 17:30 Uhr, auf dem Campingplatz gesehen. Er bewohnt dort dauerhaft einen Wohnwagen und ist zuverlässig. Er erschien jedoch in den letzten Tagen nicht zu seinem Minijob auf dem Campingplatz.

Aufgrund privater u.a. finanzieller Probleme hat sich sein Verhalten in den letzten beiden Wochen verändert und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer Gefahrensituation befindet.

Folgende Beschreibung kann für den Vermissten ausgegeben werden:

Circa 175cm groß, kräftige Figur, schwarze kurze Haare, Drei-Tage-Bart. Zur Bekleidung ist nichts bekannt.

Bei Sichtung des vermissten Herrn Potemka oder Hinweisen zu seinem Aufenthaltsort wird gebeten, die nächstgelegene Polizei zu informieren.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell