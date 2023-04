PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ vermisstes 13-Jähriges Mädchen +++

Limburg (ots)

Die 13-Jährige Emily Stumpf verließ am 15.04.2023, gegen 16.00 Uhr die elterliche Wohnung in Fussingen in unbekannte Richtung. Nach Beurteilung der Gesamtumstände kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Emily in einer hilflosen Lage befindet. Möglicherweise hält sich das Mädchen in Waldbrunn auf.

Emily ist 158 cm groß, von normaler Statur. Sie hat lange, braune Haare. Bekleidet ist sie mit einer grünen Schlaghose, sowie einem grauen oder schwarzen Pullover.

Hinweise auf den Aufenthalt des Mädchens nimmt die Polizei in Limburg unter 06431/91400 entgegen, sowie jede andere Polizeidienststelle.

