POL-LM: Vermisstenfahndung nach 17-jährigem Mädchen aus Runkel

Limburg (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung vom 12.07.2022 Am heutigen Dienstag, den 12.07.2022, gegen 17:47 Uhr, kam es in Villmar in der dortigen Bootsschleuse zu einem tödlichen Unfall. Ein 25jähriger aus Wiesbaden stand am Rand der Schleusenmauer und sah den Booten nach, die gerade die Schleuse in Richtung Runkel verließen. Als alle Boote aus der Schleuse ausgefahren waren nahm der junge Mann Anlauf und sprang mit ...

mehr