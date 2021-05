PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++37-Jähriger aus Niederbrechen vermisst+++

Limburg (ots)

(ho)Seit gestern Abend gegen 22.00 Uhr wird der 37-jährige Kevin Fabich aus Niederbrechen vermisst. Herr Fabich hielt sich bis zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung einer Familienangehörigen auf und ist seitdem verschwunden. Der Vermisste wurde daraufhin heute Morgen als vermisst gemeldet. Alle getroffenen Maßnahmen der Polizei haben bisher nicht zum Auffinden von Herrn Fabich geführt. Aufgrund privater Probleme ist derzeit nicht auszuschließen, dass sich der Vermisste selbst gefährden könnte. Herr Fabich ist ca. 1,80 Meter groß, schlank, hat dunkelblonde, kurze Haare, einen Dreitagebart und Tätowierungen am linken Handgelenk sowie am rechten Unterarm. Über die Bekleidung liegen keine Erkenntnisse vor. Die Limburger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen in dem Vermisstenfall übernommen und nimmt Hinweise zum Aufenthaltsort unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

