PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Nachtrag zur Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 05.11.2020

LimburgLimburg (ots)

--Vermisste 13-jährige aus Selters-Eisenbach-- Wie der Polizei heute mitgeteilt wurde, wird die 13-jährige Jessica Kuschke aus Selters-Eisenbach seit dem 04.11.2020 vermisst. Die Schülerin hat am Morgen des gestrigen Mittwochs die elterliche Wohnung verlassen und gab an, die Schule zu besuchen. Ermittlungen ergaben, dass dies jedoch nicht der Fall war. Am gestrigen Abend wurde sie mit drei Jungs in der Limburger Innenstadt gesehen; die Ermittlungen hierzu verliefen bis jetzt jedoch ohne Ergebnis. Jessica Kuschke ist ca. 168cm groß, etwa 55 kg schwer und trägt schulterlange dunkelblonde Haare. Sie ist bekleidet mit einer roséfarbenen Winterjacke, weißen Nike-Sportschuhen und führt einen schwarzen Rucksack mit. Hinweise zum Aufenthaltsort werden unter der Telefonnummer 06431/9140-0 an die Polizei Limburg oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Rückfragen bitte an:

Gerhard Fuhrmann

Kommissar vom Dienst



Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Limburg-Weilburg

Polizeistation Limburg

Offheimer Weg 44

65549 Limburg

Telefon: 06431/9140-0

E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

