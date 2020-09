PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Vermisstenfahndung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 18.09.2020

--Vermisster 14-jähriger aus Runkel-Ennerich--

Seit dem 17.09.2020, gegen 22.00 Uhr, wird der 14-jährige Rouven Roth vermisst. Er wurde letztmalig beim Verlassen der Wohnung in Runkel-Ennerich gesehen. Rouven Roth ist ca. 1,65 m groß, hat eine schlanke Statur, kurze dunkelbraune Haare und blaue Augen. Er trägt ein schwarzes Nike-Oberteil, eine schwarze Jako-Sporthose und schwarze Turnschuhe. Die Suchmaßnahmen verliefen bis zum jetzigen Zeitpunkt erfolglos. Etwaige Hinweise zum Aufenthaltsort werden unter 06431/9140-0 an die Polizei in Limburg erbeten.

