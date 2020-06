PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg - Weilburg vom 02.06.2020

Limburg (ots)

Diebe stehlen grauen Skoda Octavia

Runkel - Dehrn; Während einer Feierlichkeit, welche in der Nacht zum Sonntag in der Burgfriedenstraße stattfand, entwendete vermutlich einer der Gäste den PKW des Gastgebers. Es handelt sich hierbei um einen grauen Skoda Octavia mit dem Kennzeichen LM - OA 24. Zeugen, welche Hinweise auf den Täter oder den Standort des PKW geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der 06431 - 91400 in Verbindung zu setzen.

Navi und Radio gestohlen

Weilmünster; Unbekannte Täter beschädigten und öffneten das Verdeck eines blauen BMW Cabrio. Aus dem Innenraum wurde ein Navigationsgerät sowie ein Radio entwendet. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Sonntag in der Weilstraße. Hinweise sollten an die Polizei in Limburg gerichtet werden.

Außenspiegel abgetreten

Limburg - Lindenholzhausen; Am Sonntag in der Zeit zwischen 01.00 und 04.00 Uhr wurde an einem roten VW Bus, welcher in der Bischof - Hilfrich - Straße abgestellt war, der Außenspiegel abgetreten. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Limburg zu melden.

Seitenfenster am PKW eingeschlagen

Weilburg - Kubach; In der Nacht zum Sonntag schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe an einem silberfarbenen Opel Zafira ein. Der PKW war im Ambacher Weg in Kubach abgestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Weilburg unter der 06471 - 93860 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

Polizeihauptkommissar

Andreas Alt

65187 Wiesbaden

Kommissar vom Dienst

Telefon: (06431) 9140-0

E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell