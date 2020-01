PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Öffentlichkeitsfahndung nach 31 Jahre altem Mann aus Mengerskirchen

Öffentlichkeitsfahndung nach 31 Jahre altem Mann aus Mengerskirchen, Mengerskirchen, Dienstag, 21.01.2020

(si)Seit Dienstag, dem 21.01.2020, wird der 31 Jahre alte Konstantin SCHILLER aus Mengerskirchen vermisst. Nachdem der 31-Jährige am Dienstagvormittag gegen 11.00 Uhr eine Wohnung in der Hauptstraße in Mengerskirchen verlassen hatte, fehlt jede Spur von dem Mann. Der Vermisste ist etwa 1,68 m groß und kräftig. Beim Verlassen der Wohnung soll er eine schwarze Jacke, einen schwarzen Pullover, eine dunkelblaue Hose sowie schwarze Schuhe getragen haben. Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann und alle bisherigen Maßnahmen nicht zum Auffinden des Mannes geführt haben, bittet die Limburger Kriminalpolizei nun um die Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Hinweise zu dem Aufenthaltsort des 31-Jährigen geben kann, wird gebeten, sich mit der Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

