PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Sondermeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg: Vollsperrung nach schwerem Unfall auf Bundesstraße

Limburg (ots)

Vollsperrung nach schwerem Unfall auf Bundesstraße, Bundesstraße 49, zwischen Ahlbach und Obertiefenbach, Freitag, 05.04.2019, 11.45 Uhr

(si)Am Freitagmittag kam es auf der Bundesstraße 49 zwischen Ahlbach und Obertiefenbach zu einem schweren Zusammenstoß zwischen einem VW Passat und einem Traktor. Der Traktor war samt einem mit Getreide beladenen Anhänger, gegen 11.45 Uhr, auf der rechten Spur der Bundestraße in Fahrtrichtung Weilburg unterwegs. Kurz vor der ersten Ausfahrt nach Obertiefenbach fuhr ein hinter dem Traktor befindlicher Passat aus bisher unbekannten Gründen auf den Anhänger auf. Der 36 Jahre alte Fahrer des VW wurde bei dem Zusammenstoß in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus diesem befreit werden. Im Anschluss bracht ein Rettungswagen den schwer verletzte Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus. Zudem wurde bei dem Zusammenstoß der Anhänger des Traktors so stark beschädigt, dass sich das Getreide auf der kompletten Fahrbahn verteilte. Der 42-jährige Traktor-Fahrer blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße in Fahrtrichtung Weilburg für rund zwei Stunden komplett gesperrt werden, bevor der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte.

