POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg am 05.05.2018

Verkehrsunfall -Frontalzusammenstoß- am 04.05.18, gg. 15:50 h Niederbrechen, in Höhe Bahnhof

Eine 68.-jährige Autofahrerin aus der Großgemeinde Brechen beabsichtigte am vergangenen Freitagnachmittag auf einen freien Parkplatz vor dem Bahnhofsgebäude in Niederbrechen mit ihrem PKW Opel einzuparken. Dabei achtete sie als Linksabbiegerin offenbar nicht ausreichend auf den Vorrang eines entgegenkommenden PKW Audi. Die Dame lenkte auf den Parkplatz ein. Dabei kam es zu einem Frontalzusammenstoß beider beteiligter Fahrzeuge. Sowohl die Opel-Fahrerin als auch der 35.-jährige Audi-Fahrer aus Selters wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschauen von rund 7000 EUR .

Verkehrsunfallflucht am 04.05.18, gg. 13:55 h Bad Camberg, Frankfurter Straße

Eine 57.-jährige Bad Cambergerin stellte ihr Auto auf dem Parkstreifen in der Frankfurter Straße vor der Volksbank ab. Möglicherweise unter Außerachtlassung notwendiger Sorgfaltspflichten öffnete die Dame die Fahrertür ihres PKW. Ein weißer Kastenwagen befuhr zum gleichen Zeitpunkt die Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Würges. Der Klein-LKW streifte im Heckbereich in der Vorbeifahrt die sich öffnende Fahrertür. Durch den Anstoß wurde die Tür über den Scharnieranschlag weit nach vorn hin aufgebogen. Die Autotür federte anschließend mit Schwung zurück und verletzte die Autofahrerin leicht am Kopf. Am Kleinwagen der Bad Cambergerin entstand Sachschaden von rund 2000 EUR. Der Fahrer des Kastenwagens setzte unbeirrt seine Fahrt fort, ohne sich um die entstandene Kollision zu kümmern und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen nahmen nur in Teilen vom Unfallereignis Kenntnis. Es liegen daher bislang nur vage Beschreibungen zum flüchtigen Klein-LKW vor. Die Ermittlungen dauern noch an. Zeugen werden gebeten sich mit der Unfallfluchtgruppe der Polizei Limburg zu Tel.-Nr. 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzten.

thsta --------------------------------------------------------------------- Für den Bereich der Polizeistation Weilburg

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen Freitag, 04.05.2018, 11.40 Uhr Weilburg, Braunfelser Weg

Der 78jährige Fahrer eines Pkw Skoda parkte diesen auf dem Parkplatz des dortigen Friedhofes ohne die Handbremse anzuziehen. Nachdem der Fahrer sein Fahrzeug verlassen hatte rollte es quer über den Braunfelser Weg und stieß auf der anderen Straßenseite gegen einen dort abgestellten Pkw. Die beiden Insassen (59jähriger Mann und eine 57jährige Frau) dieses Pkw waren gerade dabei ihr Altglas im dortigen Altglasbehälter zu entsorgen. Die beiden Personen wurden dabei von dem rollenden Pkw gestreift bzw. leicht gegen den Container gedrückt. Beide Personen wurden leicht verletzt und nach Behandlung in einem Krankenhaus wieder entlassen. Sachschaden: ca. 4.000 EUR

