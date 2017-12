POL-LM: Pressemitteilung der Limburger Polizei: Müllcontainer in Brand gesetzt - Zeugen gesucht!

Limburg (ots) - Bad Camberg, Camberg, Limburger Straße, 25.12.2017, gg. 04.00 Uhr

(ho)Die Limburger Polizei sucht derzeit nach dem Verursacher eines Brandes, bei dem am frühen Montagmorgen ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstanden ist. Das Feuer wurde gegen 04.00 Uhr entdeckt und von der Feuerwehr bekämpft. Nach derzeitigem Ermittlungssand ist davon auszugehen, dass der Müllcontainer vorsätzlich in Brand gesteckt wurde. Die Polizei nimmt diesbezüglich Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

