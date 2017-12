POL-LM: Pressebericht der Polizeidirektion Limburg vom 26.12.2017

Limburg (ots) - Vermisste Person aus Villmar

Seit gestern in den Nachmittagsstunden wird der 71- jährige Wolfgang Fischer aus Villmar vermisst. Er führt vermutlich einen weißen Yamaha- Roller mit. Herr Fischer ist 180 cm groß, schlank, hat grau-weißes , volles Haar und ist bekleidet mit einer dunklen Jeans und dunklem Pullover. Eventuell benötigt er ärztliche Hilfe. Hinweise zu seiner Person und dem Zweirad an die PSt Weilburg ( 06431/93860) oder jede andere Polizeidienststelle erbeten !

Verkehrslage

Verkehrsunfall mit Flucht in Hadamar-Niederzeuzheim in der Hohlstraße

Am Mo., 25.12.2017, kam um 22.15 Uhr in der Hohlstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein Fahrzeug, Opel Corsa, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten! Verkehrsunfallflucht in Weilburg-Waldhausen, Pestalozzistraße Im Zeitraum 24.12.2017, 20.00h, bis 25.12.2017, 10.00h, wurde ein am Fahrbahnrand der Pestalozzistraße abgestellter , silberner Pkw Opel Corsa, im Bereich der hinteren , linken Fahrzeugseite beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei Weilburg unter Tel.-Nr.:06471/93860.

Kriminalitätslage

Diebstahl aus einer Gaststätte in Waldbrunn-Hausen Zur Tatzeit wurde eine Fensterscheibe einer Gaststätte von unbekannten Tätern eingeschlagen und Spirituosen und Münzgeld entwendet. Zeugenhinweise unter Tel.-Nr.: 06431/91400 erbeten!

Sachbeschädigung in Hadamar-Niederzeuzheim an einer Grundschule

Am 25.12.2017 wurden um 21.30 Uhr an einer Grundschule in Niederhadamar an zwei Fenstern Sachbeschädigungen begangen. Zeugenhinweise an die PSt Limburg unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten !

Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus in Barig-Selbenhausen

In Zeitraum Do., 21.12.2017, bis So., 24.12.2017, versuchten Unbekannte durch Aufhebeln der Eingangstüre in ein Einfamilienhaus in der Schulstraße einzubrechen. Die Tür hielt aber stand, niemand konnte unberechtigt in das Haus gelangen. Sachschaden an der Tür durch das Hebeln ca. 100.- EUR. Zeugenhinweise unter Tel.-Nr.:06471/93860 erbeten !

Pkw- Aufbruch

Im Zeitraum Mo., 25.12.2017, 16.45h bis 17.05h, wurde an einem auf dem Besucherparkplatz des Seniorenheims Löhnberg, Am Fellersborn, abgestellten, grauen Pkw Ford Mondeo die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und anschließend auf dem Fußraum eine Damenhandtasche mit Handy und Bargeld gestohlen. Sachschaden und Diebstahlsschaden zusammen ca,. 1100.- EUR. Zeugenhinweise unter Tel.-Nr.:06471/93860 erbeten !

