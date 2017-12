POL-LM: Nachtrag zur Pressemeldung vom 25.12.2017 nach Verkehrsunfall im Bereich der Pst Weilburg

Limburg (ots) - Verkehrsunfallflucht mit schwer verletzter Person Unfallort: Gemarkung Weinbach-Elkerhausen, L 3323 - " Hohe Straße" - zwischen der Abfahrt Weinbach-Elkerhausen und Villmar-Aumenau Unfallzeit: Sonntag, den 25.12.2017, zw. 12:30 und 13:00 Uhr

Der Geschädigte befuhr mit seinem silbergrauen Pkw Mercedes C-Klasse die L 3323 (Hohe Straße) aus Richtung Weilburg kommend in Richtung Villmar. Nach seinen am Unfallort gegenüber Ersthelfern gemachten Angaben musste er einem ihm entgegenkommenden Fahrzeug, welches die Kurve schnitt, ausweichen. Dadurch verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, kam hierdurch in einer beginnenden Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Der Geschädigte wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.000,- Euro.

Das entgegenkommende Fahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei in Weilburg sucht Unfallzeugen, um den Unfallhergang genauer rekonstruieren zu können. Hinweise bitte unter Tel. 06471 93860

