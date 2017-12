POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom Sonntag, 24.12.2017

Limburg (ots) - 1. Ladendiebstahl 65549 Limburg, Joseph-Schneider-Straße 1, Werkstadt Samstag, 23.12.17, 17:15 Uhr

Ein 27-jähriger Mann wurde beim Diebstahl von zwei Bierflaschen erwischt und angezeigt.

2. Bedrohung und Beleidigung 65549 Limburg, Bahnhofsplatz 1 Samstag, 23.12.17, 18:15 Uhr

Der gleiche 27-jährige Mann, der eine Stunde zuvor einen Ladendiebstahl begangen hatte, hielt sich nun in einem Kiosk im Bahnhof Limburg auf und wollte nicht einsehen, dass der Kiosk die von ihm als Pfandrückgabe vorgelegte Flasche nicht zurück nimmt. Deshalb bedrohte und beleidigte er die Bedienstete und musste von einer Streife aus dem Bahnhof entfernt werden. Den erteilten Platzverweis befolgte er dann. Auch hier wurde eine Strafanzeige vorgelegt.

3. Besitz und Erwerb von Betäubungsmittel 65549 Limburg, Graupfortstraße, ZOB Nord Samstag, 23.12.17, 20:30 Uhr

Bei einer Kontrolle von zwei 18-jährigen Heranwachsenden durch beauftragte Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes wurde eine geringe Menge Marihuana gefunden. Bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei mussten die beiden jungen Männer festgehalten werden, da sie weglaufen wollten. Die Ermittlungen dauern an.

4. Verkehrsunfall B 49 Gemarkung 35792 Löhnberg Freitag, 22.12.2017, 15:50 Uhr

Die Fahrerin eines Toyota Yaris beabsichtigte mit ihrem Fahrzeug auf die B 49 in Fahrtrichtung Wetzlar aufzufahren. Dabei kam sie ins Schleudern und touchierte leicht die Leitplanke. Es entstand lediglich ein kleiner Schaden an der Stoßstange des Pkw (ca. 50 Euro).

5. Verkehrsunfallflucht 35781 Weilburg, Freystädter Straße Samstag, 23.12.2017, zw. 13:50 und 19:15 Uhr

Auf einem Parkplatz wurde ein roter Skoda Fabia durch ein anderes Fahrzeug vermutlich beim Ausparken beschädigt. Es entstand dabei ein Schaden im Bereich des hinteren linken Kotflügels und der Stoßstange in Höhe von etwa 750 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Weilburg unter (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

6. Bedrohung, Beleidigung, Verdacht d. Hausfriedensbruch u.a. 35789 Weilmünster, Elkerhäuser Berg Samstag, 23.12.2017, 15:05 Uhr

Unbekannte Personen beleidigen ohne ersichtlichen Grund einen 61 Jahre alten Geschädigten und bedrohten ihn mit Worten. Außerdem versuchten die Personen, in die Wohnung zu gelangen, was der Geschädigte aber verhindern konnte. Die vermeintlichen Täter sind dem Geschädigten gänzlich unbekannt. Die Ermittlungen dazu dauern noch an. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Weilburg unter (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

7. Taschendiebstahl 35789 Weilmünster, Weilstraße Samstag, 23.12.17, zw. 13:45 Uhr und 14:10 Uhr

Unbekannte entwendeten in einem Einkaufsmarkt eine Geldbörse aus einer umgehängten Tasche. Darin befanden sich diverse Ausweispapiere und Bargeld der Geschädigten (Gesamtschaden etwa 150 Euro). Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Weilburg unter (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

8. Sachbeschädigung an Pkw 35781 Weilburg, Hainallee Samstag, 23.12.2017, gg. 23:20 Uhr

Ein 21 Jahre alter Beschuldigter beschädigte im Rahmen von Streitigkeiten einen in einem Hof angestellten Pkw VW Touran mit einem Fußtritt und einem Fahrrad, welches er umwarf und dabei gegen den Pkw fiel. Es entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, die Ermittlungen dazu dauern noch an.

9. Sachbeschädigung an Pkw 35781 Weilburg, Feldbergstraße Samstag, 23.12.2017, zw. 22:30 Uhr und Sonntag, 24.12.2017, 02:50 Uhr

Unbekannte warfen mit einem Stein die Heckscheibe an einem grauen BMW ein, wobei auch das Dach beschädigt wurde. Außerdem wurden beide Außenspiegel abgerissen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Weilburg unter (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

10. Gefährliche Körperverletzung 35781 Weilburg Ortsteil Waldhausen Sonntag, 24.12.17, 02:35 Uhr

Im Rahmen von Streitigkeiten wird ein 36 Jahre alter Geschädigter von einem 20 Jahre alten Mitbewohner mit einem Messer leicht an Arm und Bein verletzt. Der Beschuldigte flieht noch vor dem Eintreffen einer Funkstreife von der Örtlichkeit. Er konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Ermittlungen dazu dauern noch an.

11. Fahren unter Drogeneinfluss 35781 Weilburg, Limburger Straße Sonntag, 24.12.2017, 00:45 Uhr

Bei einer Kontrolle eines Pkw Peugeot wurde festgestellt, dass der 19 Jahre alte Fahrer augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Deshalb wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde in dem Fahrzeug noch eine geringe Menge Rauschgift gefunden. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

