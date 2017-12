POL-LM: Pressemeldung der PD Limburg-Weilburg für Samstag, 23.12.2017

Limburg (ots) - Fahrer unter Drogeneinfluss Freitag, 22.12.2017, 13:50 Uhr 65549 Limburg a.d. Lahn, Diezer Straße

Ein 30 Jahre alter Pkw-Fahrer fiel einer Streife durch unsichere Fahrweise auf. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Er musste sich bei der Polizei einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Unfallflucht Freitag, 22.12.2017, 23:00 Uhr 65552 Limburg-Eschhofen, Goldmorgenstraße

In einer Sackgasse der Goldmorgenstraße beschädigte ein dunkler Klein-Pkw beim Wenden einen geparkten Skoda und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Skoda entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800,-- EUR

Körperverletzung Samstag, 23.12.2017, 00:45 Uhr 65549 Limburg a.d. Lahn, Grabenstraße

Drei 19 Jahre alte Männer wurden in der Grabenstraße vom Fahrer eines dunklen Pkw durch gezielte Schläge ins Gesicht verletzt. Der Schläger war in Begleitung von vier weiteren Personen, welche aber nicht ins Tatgeschehen eingegriffen haben sollen. Weshalb die Personen in Streit gerieten, ist nicht bekannt.

2 x Heckscheibe eingeschlagen Freitag, 22.12.2017, 23:45 Uhr - Samstag, 23.12.2017, 00:45 Uhr Limburg a.d. Lahn und Elz

In der Nacht von Feitag auf Samstag wurden im Sandweg in Elz und in der Siemensstraße in Limburg a.d. Lahn jeweils an geparkten Pkw die Heckscheibe eingeschlagen.

