POL-LM: Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 22.12.2027

Limburg (ots) - 1. Hochwertiger Mercedes entwendet, Bad Camberg, Cagenbergstraße, Mittwoch, 20.12.2017, 23.30 Uhr bis Donnerstag, 21.12.2017, 08.15 Uhr

In der Nacht zum Donnerstag hatten es Autodiebe in der Cagenbergstraße in Bad Camberg auf einen hochwertigen Mercedes abgesehen. Die Täter verschafften sich auf bisher unbekannte Weise Zutritt zu dem, vor einem Wohnhaus abgestellten, weißen Mercedes vom Typ AMG und flüchten im Anschluss mit dem Fahrzeug im Wert von mehreren Zehntausend Euro unerkannt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Festnahme nach Raub, Limburg, Blumenröder Straße, Donnerstag, 21.12.2017, 07.30 Uhr

Am frühen Donnerstagvormittag entwendete ein, zunächst unbekannter, Täter in der Blumenröder Straße in Limburg ein Mobiltelefon und Bargeld von einem 15-jähriger Schüler. Der Täter hatte den 15-Jährigen am Donnerstag, gegen 07.30 Uhr, auf dessen Schulweg angesprochen und zur Herausgabe der Wertgegenstände aufgefordert. Mit seiner Beute ergriff der Mann dann zunächst unerkannt die Flucht. Die Ermittlungen der Limburger Kriminalpolizei führten die Beamten schnell auf die Spur eines 16-jährigen Tatverdächtigen. Am Freitagmorgen konnten die Beamten den Jungen dann im Bereich seiner Schule in Limburg antreffen und festnehmen. Zu dieser Zeit hatte der 16-Jährige das geraubte Mobiltelefon bei sich, welches von den Beamten sichergestellt wurde. Gegen den polizeibekannte Jugendlichen wurde eine Strafanzeige wegen Raubes gefertigt und er muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

3. Eingangstür von Mehrfamilienhaus aufgebrochen, Weilburg, Mühlberg, Mittwoch, 20.12.2017 bis Donnerstag, 21.12.2017, 07.00 Uhr

In der Nacht zum Donnerstag brachen Unbekannte in der Straße "Mühlberg" in Weilburg die Nebeneingangstür eines Mehrfamilienhauses auf. Ein Bewohner des Hauses hatte am Donnerstagmorgen die beschädigte Tür bemerkt und die Polizei informiert. Ersten Ermittlungen zu Folge betraten die Einbrecher durch die Tür die Kellerräume des Gebäudes und ergriffen im Anschluss, ohne etwas entwendet zu haben, die Flucht. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

4. Bargeld aus Wohnung entwendet, Weilburg-Drommershausen, Talbachstraße, Donnerstag, 21.12.2017, 12.30 bis 21.20 Uhr

Auf Bargeld hatten es Diebe im Laufe des Donnerstages in einem Einfamilienhaus in der Talbachstraße in Drommershausen abgesehen. Die Täter betraten auf bisher unbekannte Weise das Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Mit Bargeld in Höhe von etwa 200 Euro ergriffen die Diebe im Anschluss unerkannt die Flucht. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

5. 19-Jährige von Unbekanntem ins Gesicht geschlagen, Hadamar, Gymnasiumstraße, Donnerstag, 21.12.2017, 18.00 Uhr

Eine 19-Jährige wurde am frühen Donnerstagabend im Schlosspark in Hadamar Opfer einer Körperverletzung. Die junge Frau lief gegen 18.00 Uhr durch den Park, als sie von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Als die 19-Jährige versuchte, den Mann zu ignorieren, soll dieser ihr mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Die Frau wehrte sich daraufhin und setzte hierzu auch ein kleines Taschenmesser ein. Ob der Angreifer durch das Messer verletzt wurde, ist bisher nicht bekannt. Der Mann, welcher im Anschluss unerkannt die Flucht ergriff, soll etwa 25 Jahre alt und circa 180 cm groß gewesen sein. Der Angreifer hätte einen schwarzen, kurzen Bart gehabt und sei mit einer schwarzen Kapuzenjacke sowie einer dunkelgrauen Jogginghose bekleidet gewesen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

6. Streit um Müll eskaliert, Hadamar-Niederzeuzheim, Westerwaldstraße, Donnerstag, 21.12.2017, 13.00 Uhr

Am Donnerstagmittag eskalierte in der Westerwaldstraße in Niederhadamar ein Streit zwischen mehreren Bewohnern eines Wohnhauses. Die Anwohner waren vor dem Haus wegen der Müllentsorgung in Streit geraten. Aus den zunächst verbalen Streitigkeiten entwickelte sich dann eine handfeste Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 39-Jähriger Mann zwei Frauen im Alter von 61 und 50 Jahren sowie einen 49-jährigen Mann verletzt haben soll. Die Limburger Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Tathergang aufgenommen und bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06431-9140 zu melden.

7. Unfallfahrer flüchtet, Bundesstraße 456 zwischen Weilburger Kreuz und Hasselbacher Stock, Donnerstag, 21.12.2017, 22.20 Uhr

Auf der Bundesstraße 456 kam es am Donnerstagabend zwischen dem Weilburger Kreuz und dem Hasselbacher Stock zu einer Unfallflucht, bei der ein beteiligtes Fahrzeug im Straßengraben landete. Der 32-jährige Fahrer eines Renault befuhr, gegen 22.20 Uhr, die Bundesstraße in Fahrtrichtung Hasselbacher Stock, als ihm ein bisher unbekanntes Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegen kam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 32-Jährige mit seinem Fahrzeug nach rechts aus. Dabei geriet der Mann mit seinem Renault in einen dortigen Straßengraben und der Pkw kippt auf die rechte Fahrzeugseite. Das entgegenkommende Fahrzeug, bei dem es sich um einen weißen Kastenwagen gehandelt haben soll, setzte daraufhin seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort. Vor dem Renault fuhr zur Unfallzeit ein VW Passat, welcher ebenfalls dem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen musste. Da der Fahrer des VW den Unfall augenscheinlich nicht bemerkte, setzte auch dieser seine Fahrt fort. Die Weilburger Polizei hat die Ermittlungen zu der Unfallflucht aufgenommen und bittet, den Fahrer des VW sowie weitere Zeugen oder Hinweisgeber, sich bei der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386 - 0 zu melden.

8. Fahrer nach Unfallflucht ermittelt, Runkel-Eschenau, Schupbacher Straße, Donnerstag, 21.12.2017, 23.20 Uhr

Am Donnerstagabend wurden in der Schupbacher Straße in Eschenau bei einer Unfallflucht der Betonpfeiler eines Hauses und eine Mülltonne beschädigt. Der 22-jährige Fahrer eines Daimler kam, gegen 23.20 Uhr, aus Richtung Schupbach und befuhr die Schupbacher Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte, als er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und mit seinem Pkw die Mülltonne und den Pfeiler touchierte. Nachdem der Mann zunächst versuchte mit seinem Fahrzeug zu flüchten, musste er dieses in Unfallnähe unfallbeschädigt zurücklassen. Zu Fuß setzte er dann seine Flucht zusammen mit seinem 39-jährigen Beifahrer fort. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte eine Streife der Weilburger Polizei die beiden Flüchtigen zeitnah in der Nähe der Unfallstelle festnehmen. Bei der Festnahme stellte sich heraus, dass der 22-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und zudem noch alkoholisiert mit dem Daimler unterwegs war. Ein vorläufiger Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von mindestens 0,9 Promille, was eine Blutentnahme auf der Polizeistation in Weilburg für den 22-Jährigen bedeutete. Gegen den Fahrer wurde zudem eine Anzeige gefertigt und er muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

9. Betrunken gegen Leitplanke gefahren, Bundesstraße 49, Höhe Beselich, Donnerstag, 21.12.2017, 22.30 Uhr

Ein betrunkener Fahrzeugführer kam am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 49 in Höhe von Beselich mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Der 31-jährige Daimler-Fahrer kam aus Richtung Heckholzhausen und befuhr die Bundesstraße in Fahrtrichtung Obertiefenbach, als er kurz vor einer Tankstelle die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Weilburger Polizei fest, dass der Fahrer erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein vorläufiger Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von mindesten 2,2 Promille. Dies bedeutete für den 31-Jährigen außer einer Verkehrsstrafanzeige gegen ihn, noch die Sicherstellung seines Führerscheins und ein Blutentnahme auf der Polizeistation in Weilburg.

10. Spiegel von Opel beschädigt, Weilburg, Ahäuser Weg, Freitag, 22.12.2017, 10.10 Uhr

Am Freitagvormittag wurde im Ahäuser Weg in Weilburg der Spiegel eines Opel Corsa bei einer Unfallflucht beschädigt. Der 18-jährige Fahrer des Corsa kam aus Richtung Oberlahnbrücke und befuhr den Ahäuser Weg in Fahrtrichtung Ahausen, als ihm ein graues BMW Cabriolet entgegenkam. Als beide Pkw auf einer Höhe waren, touchierten sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge. Durch die Berührung entstand an dem Spiegel des Opel ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der Cabriolet-Fahrer setzte seine Fahrt nach dem Zusammenstoß ohne anzuhalten fort. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

11. Pkw überschlägt sich, B49, Gemarkung Löhnberg, 21.12.2017 gg. 19.05 Uhr

(pa)Ein 54-jähriger Autofahrer hatte am Donnerstagabend Glück im Unglück. Er war mit seinem VW Golf auf der B49 aus Richtung Weilburg in Richtung Löhnberg unterwegs, als er auf Höhe eines abgesperrten Parkplatzes durch einen Fahrfehler die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Golf schleuderte von der linken über die rechte Fahrspur in den abgesperrten Parkplatz, wo er sich überschlug und auf der Fahrerseite zum Liegen kam. Glücklicherweise erlitt der 54-Jährige lediglich leichte Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus verbracht, das er bald jedoch schon wieder verlassen konnte. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

12. Verkehrsunfall am Hasselbacher Stock, B456/L3020, Gemarkung Waldhausen, "Hasselbacher Stock", 21.12.2017 gg. 11.30 Uhr

(pa)Am Donnerstagvormittag kam es an der Einmündung der Landesstraße 3020 zur Bundesstraße 456, am sogenannten "Hasselbacher Stock", zu einem Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten. Ein 53-jähriger Renaultfahrer wollte von der L3020 kommend links auf die B456 in Richtung B49 einbiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden VW eines 27-Jährigen, der auf der B456 in Richtung Weilburg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, die beiden Fahrer blieben unverletzt.

