POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 17.11.2017

Limburg (ots) - 1. Einbrecher erbeuten Elektronikartikel, Bad Camberg, Paul-Ehrlich-Straße, Donnerstag, 16.11.2017, 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr

Am Donnerstagnachmittag erbeuteten Einbrecher in der Paul-Ehrlich-Straße in Bad Camberg Elektronikartikel im Wert von mehreren Tausend Euro. Die unbekannten Täter verschafften sich zwischen 13.30 Uhr und 16.00 Uhr Zutritt zu dem Einfamilienhaus, indem sie eine Balkontür des Gebäudes eintraten. Im Anschluss durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und ergriffen mit ihrer Beute unerkannt die Flucht. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Container aufgebrochen, Brechen-Oberbrechen, Frankfurter Straße, Donnerstag, 16.11.2017, 14.30 Uhr bis Freitag, 17.11.2017, 06.45 Uhr

In der Nacht zum Freitag brachen Unbekannte in der Frankfurter Straße in Oberbrechen einen Container auf. Die Einbrecher öffneten gewaltsam das Vorhängeschloss des Containers und entwendeten aus diesem Werkzeuge im Wert von etwa 2.000 Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Alkoholisiert und ohne Führerschein mit Roller unterwegs, Limburg, Offheimer Weg, Donnerstag, 16.11.2017, 17.15 Uhr

Alkoholisiert und ohne Führerschein war ein Rollerfahrer am Donnerstagnachmittag im Offheimer Weg in Limburg unterwegs. Der 44-jährige Mann war Beamten der Limburger Polizei in der Nähe der Polizeistation durch seine unsicherere Fahrweise aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle ergab ein vorläufiger Atemalkoholtest bei dem 44-Jährigen einen Wert von mindestens 1,6 Promille, was eine Blutentnahme auf der nahen Polizeistation für den Fahrer zur Folge hatte. Zudem konnte der 44-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Der Mann muss nun mit strafrechtlichen Folgen wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol und dem Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis rechnen.

4. Beifahrertür von geparktem Audi beschädigt, Limburg, Sackgasse, Mittwoch, 15.11.2017, 20.30 Uhr bis Donnertag, 16.11.2017, 17.15 Uhr

Im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag wurde in der Sackgasse in Limburg ein geparkter Audi in einem dortigen Parkhaus beschädigt. Der schwarze Audi TT war auf der 2. Ebene des Parkhauses abgestellt, als ein unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken die Beifahrertür des TT beschädigte. An dem Audi entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Unfallfluchtgruppe der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

5. Audi in Parkhaus beschädigt, Limburg, Auf dem Schafsberg, Donnerstag, 16.11.2017, 08.00 Uhr bis 15.40 Uhr

Im Laufe des Donnerstages wurde in der Straße "Auf dem Schafsberg" in Limburg ein schwarzer Audi bei einer Unfallflucht beschädigt. Der Audi A1 war zwischen 08.00 Uhr und 15.40 Uhr im Parkhaus des dortigen Krankenhauses abgestellt und vermutlich bei einem Parkmanöver von einem unbekannten Fahrzeug im Bereich des hinteren linken Kotflügels und der Stoßstange beschädigt worden. An dem Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Unfallfluchtgruppe der Polizeistation in Limburg unter Telefon (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

6. Aktueller Blitzerreport des Kreises Limburg-Weilburg für die 47. Kalenderwoche

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Dienstag: Weilburg, B 456

Donnerstag: Niederbrechen, B 8

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

