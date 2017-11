POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 16.11.2017

Limburg (ots) - 1. Einbruch in Verkaufspavillon, Limburg, Limburger Straße, Mittwoch, 15.11.2017, 18.30 Uhr bis Donnerstag, 16.11.2017, 06.25 Uhr

In der Nacht zum Donnerstag verschafften sich Einbrecher in der Limburger Straße in Limburg Zutritt zu einem Verkaufspavillon einer Bäckerei. Die unbekannten Täter schlugen einen Teil der Verglasung des Pavillons ein und betraten durch die entstandene Öffnung den Verkaufsraum. Im Anschluss ergriffen die Täter unerkannt ohne Beute die Flucht. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht, Limburg-Staffel, Ober der Roten Erde, Dienstag, 07.11.2017 bis Mittwoch, 15.11.2017, 20.00 Uhr

Im Laufe der letzten Tage wurde ein Einfamilienhaus in der Straße "Ober der Roten Erde" in Staffel von Einbrechern heimgesucht. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Mit ihrer Beute im Wert von etwa 1.500 Euro, zu der unter anderem Elektronikartikel und Kleidung zählten, ergriffen die Täter im Anschluss unerkannt die Flucht. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Bargeld und Schmuck entwendet, Bad Camberg, Prießnitzstraße, Mittwoch, 15.11.2017, 05.30 Uhr bis 20.30 Uhr

Im Laufe des Mittwoches erbeuteten Einbrecher in der Prießnitzstraße in Bad Camberg Schmuck und Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster des Gebäudes auf und durchsuchten das Anwesen nach Wertsachen, bevor sie unerkannt mit der Beute flüchteten. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

4. Baugerüst entwendet, Merenberg, Schloßbergweg, Mittwoch, 08.11.2017, 13.00 Uhr bis Mittwoch, 15.11.2017, 09.00 Uhr

Auf ein Baugerüst hatten es Diebe im Laufe der letzten Tag im Schloßbergweg in Merenberg abgesehen. Das Gerüst war für Arbeiten an einer dortigen Burg aufgebaut und zwischen Mittwoch, dem 08.11.2017, und Mittwoch, dem 15.11.2017, von dort entwendet worden. Betroffen von dem Diebstahl waren mehrere, zweieinhalb Meter lange Leiterelemente im Wert von etwa 4.000 Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

5. Bank an Radweg beschädigt, Hadamar-Niederhadamar, zwischen Steinstraße und Wendelinus-Kapelle, Freitag, 10.11.2017 bis Mittwoch, 15.11.2017, 08.30 Uhr

Im Laufe der letzten Tage beschädigten Unbekannte eine Ruhebank im Bereich eines Radweges in Niederhadamar. Die Täter besprühten die Bank zwischen Steinweg und Wendelinus-Kapelle mit Farbe und verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

6. Außenspiegel durch entgegenkommendes Fahrzeug beschädigt, Kreisstraße 486, zwischen Wilsenroth und Landesstraße 3364, Dienstag, 14.11.2017, 21.45 Uhr

Am Dienstagabend wurde auf der Kreisstraße zwischen Wilsenroth und der Landesstraße 3364 der Außenspiegel eines Honda Civic durch ein entgegenkommendes Fahrzeug beschädigt. Der Civic befuhr gegen 21.45 Uhr die Kreisstraße in Fahrtrichtung Landesstraße, als sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge berührten. An dem Spiegel des Honda entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Unfallfluchtgruppe der Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

7. Spiegel bei Unfallflucht beschädigt, Landesstraße 3109 zwischen Merenberg und Waldernbach, Mittwoch, 15.11.2017, 17.40 Uhr

Am Mittwochnachmittag wurde auf der Landesstraße 3109 zwischen Merenberg und Waldernbach der Außenspiegel eines Opel Corsa bei einer Unfallflucht beschädigt. Der Opel befuhr die Landesstraße in Fahrtrichtung Waldernbach, als ihm gegen 17.40 Uhr ein Fahrzeug entgegenkam und sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge touchierten. Dabei wurde der Außenspiegel des Opel beschädigt und das entgegenkommende Fahrzeug setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten fort. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

8. Unfall mit hohem Sachschaden, Bundesstraße 49, zwischen Bundesstraße 54 und Limburg, Donnerstag, 16.11.2017, 08.40 Uhr

Ein hoher Sachschaden entstand am Donnerstagvormittag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 49 zwischen B 54 und Limburg. Ein 64-Jähriger Suzuki-Fahrer kam aus Fahrrichtung B 54 und befuhr die B 49 in Richtung Limburg, als er von der rechten auf die linke Fahrspur wechseln wollte. Ersten Ermittlungen zu Folge übersah er dabei einen, auf der linken Spur fahrenden, Sattelzug. Der Sattelzug fuhr auf den Suzuki auf und schob ihn noch einige Meter vor sich her, bis beide Fahrzeuge schließlich zum Stehen kamen. Durch den Zusammenstoß war der Suzuki nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

9. Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, Weilburg, Limburger Straße, Donnerstag, 16.11.2017, 07.40 Uhr

Am Donnerstagvormittag kam es in der Limburger Straße in Weilburg zu einem Auffahrunfall, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren. Ein 26-jähriger Skoda-Fahrer kam gegen 07.40 Uhr aus Richtung Bundesstraße 49 und befuhr die Limburger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Ersten Ermittlungen zu Folge bemerkte der Skoda- Fahrer zu spät, dass der, vor ihm fahrende, Ford verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf diesen auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Ford noch auf einen vor ihm fahrenden Renault aufgeschoben und der Renault wiederrum auf einen davor fahrenden Golf. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 14.000 Euro geschätzt. Der 29-jährige Renault-Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

10. Geschwindigkeitskontrollen, Landesstraße 3031, Richtung Bad Camberg und Bundesstraße 417, Abfahrt Mensfelden, Mittwoch, 15.11.2017, 09.45 Uhr bis 14.40 Uhr

Im Laufe des Mittwoches führte der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Limburg-Weilburg im Bereich von Bad Camberg und Mensfelden zwei Geschwindigkeitsmessungen durch. Am Mittwochvormittag überwachten die Beamten zwischen 09.45 Uhr und 11.30 Uhr den Verkehr auf der Landesstraße 3031 in Fahrtrichtung Bad Camberg. Im Bereich eines dortigen Parkplatzes wurden insgesamt 156 Fahrzeuge gemessen, von denen 16 zu schnell unterwegs waren. Spitzenreiter war ein Pkw mit 109 anstatt der erlaubten 80 Stundenkilometer. Eine Überschreitung von 29 Stundenkilometern außerhalb von geschlossenen Ortschaften wird mit einem Bußgeld in Höhe von 80 Euro und einem Punkt geahndet.

Bei der zweiten Kontrollstelle auf der Bundesstraße 417 in Fahrtrichtung Limburg wurden in Höhe der Abfahrt nach Mensfelden insgesamt 264 Fahrzeuge registriert. Von den eingesetzten Beamten wurden zwischen 13.10 Uhr und 14.40 Uhr insgesamt acht Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Das schnellste Fahrzeug war mit 105 anstatt der erlaubten 80 Stundenkilometern unterwegs. Eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 25 Stundenkilometern bedeutet für den Fahrer des Pkw ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro und einen Punkt.

