PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: 62-jährige Frau aus Bad Vilbel

Oberursel vermisst

Ein Dokument

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

62-jährige Frau aus Bad Vilbel / Oberursel vermisst

Bad Vilbel / Oberursel

21.07.2026

Seit Montag, 20.07.2026, 17 Uhr, wird die in Bad Vilbel wohnhafte 62-jährige Frau Irmengard Jeanne GRIGORIADIS vermisst. Diese hielt sich zuletzt am gestrigen Montag in 61440 Oberursel, im dortigen Stadtteil Weißkirchen auf und kam letztlich in den Abendstunden nicht nach Hause zurück.

Die Vermisste ist ca. 156 cm groß, hat grüne Augen, eine schlanke Statur und blond/graue schulterlange Haare. Bekleidet ist die vermisste Person mit einer schwarzen weiten "Adidas"-Hose mit weißen Streifen sowie vermutlich einem orange-farbenen T-Shirt.

Frau GRIGORIADIS ist möglicherweise nicht in der Lage sich räumlich zu orientieren und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Hinweise zum Verbleib der Vermissten nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer 06171 / 6240-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell