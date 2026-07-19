PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: 18-jähriger aus Friedrichsdorf vermisst, Friedrichsdorf, Sonntag, 19.07.2026

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Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Seit Sonntagvormittag, den 19.07.2026, wird der 18-jährige Mostafa Babak aus Friedrichsdorf vermisst. Der 18-jährige wurde zuletzt gegen 10:00 Uhr gesehen, als er zum Spazieren ging und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Bisherige Maßnahmen führten nicht zum Auffinden des Vermissten.

Mostafa ist ca. 1,75 Meter groß, hat eine schlanke bis normale Statur und hat schwarze, kurze Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen kurzen Adidas Hose mit weißen Streifen, einem blauen Nike T-Shirt, sowie schwarzen Adidas Schuhen.

Der Vermisste leidet an Epilepsie und Autismus. Augrund seiner gesundheitlichen Situation ist er dringend auf Medikamente angewiesen.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/120-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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