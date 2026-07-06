PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: 89-Jährige aus Pflegeheim vermisst

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Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Kronberg, Feldbergstraße,

Seit Montag, 06.07.2026, 10:30 Uhr

(fh)Seit heute Morgen wird die 89-Jährige Christine Ilse Schmidt aus einem Pflegeheim in Kronberg vermisst. Die Seniorin verließ gegen 10:30 Uhr die Einrichtung in der Feldbergstraße und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Frau Schmidt könnte sich aufgrund ihres Gesundheitszustandes in einer orientierungslosen Lage befinden. Die bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Dame. Frau Schmidt ist etwa 1,60 m groß und von schmaler Gestalt. Sie trug zuletzt eine grüne, lange Hose, ein hellgrünes T-Shirt mit Blumenmuster, schwarze Schuhe und führte eine Handtasche mit sich.

Hinweise zum Aufenthaltsort der 89-Jährigen nimmt die Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 oder jede andere Dienststelle entgegen.

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