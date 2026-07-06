PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: 82-Jähriger aus Glashütten vermisst

POL-HG: 82-Jähriger aus Glashütten vermisst
  • Bild-Infos
  • Download

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

82-Jähriger aus Glashütten vermisst,

Glashütten, 06.07.2026, 05:30 Uhr

(pl)Seit Montag, dem 06.07.2026 wird der 82-jährige Werner TYC aus Glashütten vermisst. Herr Tyc verließ in den frühen Morgenstunden seine Wohnanschrift und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Der Vermisste ist 1,73 Meter groß, von normaler Statur und war zuletzt mit einer Jeans, einer grauen Sportjacke mit einem weißen Band im Nacken und schwarzen Halbschuhen bekleidet. Aufgrund seines Gesundheitszustandes kann eine Orientierungslosigkeit bei Herrn Tyc nicht ausgeschlossen werden. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
  • 06.07.2026 – 14:17

    POL-HG: Mehrere Fahrzeuge zerkratzt +++ Farbschmiererei an Sitzbank

    Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - 1. Mehrere Fahrzeuge zerkratzt, Bad Homburg, Gonzenheim, Am Wingertsberg, 02.07.2026, 19:30 Uhr bis 04.07.2026, 21:00 Uhr (pl)Zwischen Donnerstagabend und Samstagabend wurden in Bad Homburg-Gonzenheim geparkte Autos beschädigt. Unbekannte zerkratzten im Bereich der Straße "Am Wingertsberg" sogleich mehrere dort abgestellte Fahrzeuge und ...

    mehr
  • 04.07.2026 – 16:24

    POL-HG: Verkehrsunfall mit 2 verletzten in Neu-Anspach

    Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Neu-Anspach, Weilstraße, 04.07.2026, 14:20 Uhr (mv) Am Samstag kam es auf der Landesstraße 3041 in Neu-Anspach zu einem Verkehrsunfall zwischen drei PKW. Gegen 14:20 Uhr soll ein 62-jähriger PKW-Fahrer auf der Landstraße bei Neu-Anspach zum Abbiegen angesetzt haben. Hierbei übersah ihn ein zweifach besetzter Kleintransporter. Der 41-jährige Fahrzeugführer des Kleintransportes fuhr auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren