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POL-HG: 82-Jähriger aus Glashütten vermisst

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Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

82-Jähriger aus Glashütten vermisst,

Glashütten, 06.07.2026, 05:30 Uhr

(pl)Seit Montag, dem 06.07.2026 wird der 82-jährige Werner TYC aus Glashütten vermisst. Herr Tyc verließ in den frühen Morgenstunden seine Wohnanschrift und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Der Vermisste ist 1,73 Meter groß, von normaler Statur und war zuletzt mit einer Jeans, einer grauen Sportjacke mit einem weißen Band im Nacken und schwarzen Halbschuhen bekleidet. Aufgrund seines Gesundheitszustandes kann eine Orientierungslosigkeit bei Herrn Tyc nicht ausgeschlossen werden. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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