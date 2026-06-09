PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Versuchte Geldautomatensprengung in Bank-Filiale +++ Gefährlich Körperverletzung auf Parkplatz +++ Gefährliche Körperverletzung mit Pfefferspray +++ Einbrüche +++ Fassadenbrand an Schule

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Versuchte Geldautomatensprengung in Bank-Filiale +++ Gefährlich Körperverletzung auf Parkplatz +++ Gefährliche Körperverletzung mit Pfefferspray +++ Einbrüche +++ Fassadenbrand an Schule

1. Versuchte Geldautomatensprengung in Bank-Filiale, Bad Homburg, Louisenstraße, Dienstag, 09.06.2026, 02:55 Uhr

(de)In der Nacht auf Dienstag kam es zu einer versuchten Geldautomatensprengung in einer Bank-Filiale in Bad Homburg. Drei unbekannte Täter verschafften sich gegen 03:00 Uhr mit einem Brecheisen Zutritt zum Schalterraum des Gebäudes nahe dem Kurhaus. Dort versuchten sie mittels Sprengstoffes zwei Geldautomaten zu öffnen. Die Täter ließen jedoch aufgrund der ausgelösten Nebelanlage von ihrer Tathandlung ab, sodass die geplante Sprengung verhindert werden konnte. Die Täter werden als männlich, dunkel gekleidet und maskiert beschrieben. Sie flüchteten mit einer dunklen Tasche auf einem Kleinkraftrad mit Versicherungszeichen über die Louisenstraße in Richtung Stadtmitte. Die Kriminalpolizei Hochtaunus ermittelt in der Sache. Hinweise werden von der Polizei unter der Telefonnummer 06172 1200 entgegengenommen.

2. Gefährlich Körperverletzung auf Parkplatz, Kronberg, Le-Lavandou-Straße, Montag, 08.06.2026, 13:10 Uhr

(de)Am Montagmittag kam es in Kronberg zu einer gefährlichen Körperverletzung auf einem Parkplatz nahe einer Schule. Vier Jugendliche schlugen den 16-jährigen Geschädigten infolge von Streitigkeiten mehrfach gegen Kopf und Oberkörper, sodass dieser zu Boden fiel. Zudem wurde Pfefferspray in die Richtung des Geschädigten gesprüht. Durch die Polizei konnte ein 16-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden. Der Geschädigte wurde zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind nun Bestandteil weiterer Ermittlungen. Hinweise werden von der Polizei unter der Telefonnummer 06174 92660 entgegengenommen.

3. Gefährliche Körperverletzung mit Pfefferspray, Weißkirchen, An der Untermühle, Montag, 08.06.2026, 18:28 Uhr

(de)Am Montagabend kam es auf einem Parkplatz in Weißkirchen zu einer gefährlichen Körperverletzung mit Pfefferspray. Ein bislang unbekannter Täter geriet gegen 18:30 Uhr in der Straße "An der Untermühle" mit zwei Geschädigten in Streit und sprühte in Folge dessen beiden Reizstoff ins Gesicht. Der Täter und ein Geschädigter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der vor Ort verbliebende Geschädigte wollte gegenüber der Polizei keine detaillierten Angaben zum Sachverhalt machen. Die Kriminalpolizei Hochtaunus ermittelt in der Sache. Hinweise werden von der Polizei unter der Telefonnummer 06171 62400 entgegengenommen.

4. Blitz-Einbruch in Supermarkt,

Grävenwiesbach, Frankfurter Straße, Dienstag, 09.06.2026, 02:28 Uhr

(de)In der Nacht auf Dienstag kam es zu einem Einbruch in einen Supermarkt in Grävenwiesbach. Zwei Unbekannte verschafften sich gegen 02:30 Uhr Zutritt zum Gebäude in der Frankfurter Straße, indem sie eine Seitentür einschlugen. Hierdurch betraten die Täter den Markt und entwendeten innerhalb weniger Minuten eine unbekannte Anzahl an Zigaretten. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Hochtaunus ermittelt in der Sache. Hinweise werden von der Polizei unter der Telefonnummer 06081 92080 entgegengenommen.

5. Einbruchsdiebstahl in Kiosk-Container, Kronberg, Bahnhofstraße, Freitag, 05.06.2026, 20:30 Uhr bis Samstag, 06.06.2026, 07:20 Uhr

(re)Bei einem Einbruchsdiebstahl in einen Kiosk wurden Zigaretten und Bargeld entwendet. Im Zeitraum von Freitag, 05.06.2026, 20:30 Uhr bis Samstag, 06.06.2026, 07:20 Uhr drangen unbekannte Täter in einen Kiosk in der Bahnhofstraße in Kronberg ein. Sie verschafften sich Zugang, indem die Rückwand des Containers aufgehebelt wurde. Die Täter stiegen durch das entstandene Loch ein und entwendeten Bargeld und Zigaretten im Wert von insgesamt ca. 3.000 EUR und erzeugten Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR, bevor sie sich unerkannt vom Tatort entfernten. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172 1200 in Verbindung zu setzen.

6. Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus, Eschborn-Niederhöchstadt, Langer Weg, Samstag, 06.06.2026, 05:20 Uhr bis 18:30 Uhr

(re)Am Samstag den 06.06.2026 ereignete sich ein Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Langer Weg" in Eschborn-Niederhöchstadt, als die unbekannten Täter die Wohnungstür aufhebelten und sich so Zutritt verschafften; die Tür wurde hierbei beschädigt. In der Wohnung wurden durch die Täter alle Räumlichkeiten betreten. Es wurden auf der Suche nach geeignetem Diebesgut Schränke und Kommoden geöffnet und Schmuck sowie Kosmetikartikel entwendet. Die Täter flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 20790 in Verbindung zu setzen.

7. Einbruchsdiebstahl in Mehrfamilienhaus, Bad Homburg-Kirdorf, Gluckensteinweg, Mittwoch, 03.06.2026, 12:00 Uhr bis 15:30 Uhr

(re)Am Mittag des Mittwochs, 03.06.2026, verschafften sich unbekannte Täter mittels eines Wohnungstürschlüssels, den sie der 66-jährigen Besitzerin samt Handtasche kurze Zeit vorher entwendet hatten, Zutritt zu ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Gluckensteinweg. Durch den Ausweis der 66-Jährigen hatten die Täter ihre Adresse in Erfahrung gebracht. Die Täter durchsuchten die Wohnung und entwendeten Bargeld, Schmuck sowie ein Handy, bevor sie unerkannt entkamen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172 1200 in Verbindung zu setzen.

8. Fassadenbrand an Schule,

Oberursel, An der Waldlust, Montag, 08.06.2026, 10:25 Uhr

(de)Am Montagmorgen kam es zu einem Fassadenbrand an einer Schule in Oberursel. Gegen 10:25 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu der Einrichtung in der Straße "An der Waldlust" gerufen. Hier stand infolge von Reinigungsarbeiten die Außenfassade in Brand. Die Feuerwehr räumte die Schule und löschte den Brand im Anschluss. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.000 EUR.

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