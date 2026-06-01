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PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Vermisstenfahndung nach 2 minderjährigen Mädchen aus Grävenwiesbach

POL-HG: Vermisstenfahndung nach 2 minderjährigen Mädchen aus Grävenwiesbach
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Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Zwei vermisste Geschwister aus Grävenwiesbach Seit Sonntag, 17:00 Uhr, werden die 11-jährige Lexa Niederbacher und die 12-jährige Enea Niederbacher aus Grävenwiesbach vermisst. Diese verließen die Anschrift der Familie in Richtung Spielplatz an der Wiesbachschule. Die Lexa wird als 1,50 Meter groß und kräftig beschrieben. Sie trug eine schwarze lange Hose, ein T-Shirt mit Micky Maus Aufdruck und weiße Turnschuhe. Die Enea wird als 1,55m groß mit schlanker Statur beschrieben. Sie trug eine schwarze Hose, ein schwarzes T-Shirt und Turnschuhe der Marke Nike Shox. Die Vermissten könnten sich im Usinger Land oder auch in Frankfurt am Main aufhalten und stark verängstigt sein.

Bei Hinweisen zum Aufenthaltsort der vermissten Personen wenden sie sich bitte an jede Polizeidienststelle oder die Polizeistation Usingen unter der 06081 92080.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06172) 120-0
E-Mail: KvD.Bad.Homburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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