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PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Nachtragsmeldung zum 82-jährigen Vermissten Werner W.

POL-HG: Nachtragsmeldung zum 82-jährigen Vermissten Werner W.
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Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

(Sü) Hiermit wird das Lichtbild des Vermissten Werner Winkler aus Königstein-Schneidhain nachgereicht. Bezugnehmend auf die Pressemitteilung vom 24.05.2026, 12:39 Uhr, wird das entsprechende Foto nun veröffentlicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
POK Süßbrich
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06172) 120-0
E-Mail: KvD.Bad.Homburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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