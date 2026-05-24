PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-HG: Nachtragsmeldung zum 82-jährigen Vermissten Werner W.
Bad Homburg v.d. Höhe (ots)
(Sü) Hiermit wird das Lichtbild des Vermissten Werner Winkler aus Königstein-Schneidhain nachgereicht. Bezugnehmend auf die Pressemitteilung vom 24.05.2026, 12:39 Uhr, wird das entsprechende Foto nun veröffentlicht.
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