PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Nachtragsmeldung zum 82-jährigen Vermissten Werner W.

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Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

(Sü) Hiermit wird das Lichtbild des Vermissten Werner Winkler aus Königstein-Schneidhain nachgereicht. Bezugnehmend auf die Pressemitteilung vom 24.05.2026, 12:39 Uhr, wird das entsprechende Foto nun veröffentlicht.

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