PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: 82-jähriger Werner W. wird vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

(tk) Seit Samstagmorgen, gegen 09:30 Uhr, wird der 82-jährige Werner Winkler aus Königstein - Schneidhain vermisst. Herr Winkler verließ vermutlich zu Fuß seine Wohnanschrift. Er ist orientiert und körperlich nicht eingeschränkt, jedoch auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen die er nicht mit sich führt. Die durch die Polizei eingeleiteten Suchmaßnahmen nach dem Senioren erbrachten bisher keine Hinweise darauf, wo sich der Vermisste aufhalten könnte.

Herr Winkler ist 1,78 m groß und von normaler Statur. Er hat graue Haare und einen Oberlippenbart. Bekleidet ist er mit blau/weißen Turnschuhen, einer Jeans, einem weißen T-Shirt oder Polohemd und er trägt eine Brille.

Wer kann Hinweise über den Aufenthaltsort des Vermissten machen? Sollten Sie den Vermissten gesehen haben oder haben Hinweise über seinen derzeitigen Aufenthaltsort, melden Sie dies bitte an die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer 06174/92660 oder jede andere Polizeidienststelle.

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