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POL-HG: +++ Vermisstes Kind aus Friedrichsdorf +++

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Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Seit heute 07:00 Uhr wird der 13-jährige Nico Kremer aus Friedrichsdorf vermisst. Der Junge bestieg in der Frühe den Schulbus, kam jedoch nie in der Schule in Friedrichsdorf an. Der vermisste Junge ist 160 cm groß, hat eine schlanke Statur, kurze blonde Haare, sowie Sommersprossen im Gesicht. Der Junge ist bekleidet mit beigen Turnschuhen, einer blauen Jeans und einer schwarzen Winterjacke. Er führt eine Eastpack- Umhängetasche mit sich. Sollten sie den vermissten Jungen sehen, oder Hinweise auf dessen Aufenthaltsort haben, wenden sie sich bitte an die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer 06172 120-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

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