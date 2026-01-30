PRESSEPORTAL Presseportal Logo

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ vermisster Jugendlicher aus Schmitten +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Seit Freitag, den 30.01.2026 wird der 17-jährige Julien L. aus Schmitten / Dorfweil vermisst. Der Vermisste wurde zuletzt am Vormittag gegen 07:40 Uhr durch Familienangehörige an seiner Wohnanschrift gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Die durch die Polizei eingeleiteten Suchmaßnahmen nach dem Julien L. erbrachten bisher keine Hinweise darauf, wo sich der Vermisste aufhält. Er ist ca. 180 cm, schlank, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, kurze, dunkelblonde Haare. Zuletzt trug er eine Brille, eine hellgraue Jacke, eine schwarze Jeans, weiße Turnschuhe und führt einen Rucksack mit sich. Wer kann Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten geben? Sollten Sie den Vermissten seit heute Vormittag gesehen haben oder Sie haben Hinweise über seinen derzeitigen Aufenthaltsort, melden Sie dies bitte an die Polizeistation Usingen Tel.-Nr. 06081 - 92080 oder jede weitere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06172) 120-0
E-Mail: KvD.Bad.Homburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

