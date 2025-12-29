POL-HG: +++Vermisstenmeldung+++

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

+++Vermisstenmeldung+++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Seit heute Nachmittag, 14.30 Uhr ist von der elterlichen Anschrift in Kronberg der 16-Jährige Fabian Perkmann abgängig. Fabian P. befindet sich in einer hilfsbedürftigen Lage. Er wird beschrieben als 173 cm groß, schlank, kurze blonde Haare, bekleidet mit einer Jeans, schwarzen Lederschuhen, einer dunkeln Daunenjacke und einer grauen Mütze. Bei Antreffen des Herrn Perkmann bitte die Polizei in Königstein, oder jede andere Polizeidienststelle verständigen.

