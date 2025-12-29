PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HG: +++Vermisstenmeldung+++

  • Bild-Infos
  • Download

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Seit heute Nachmittag, 14.30 Uhr ist von der elterlichen Anschrift in Kronberg der 16-Jährige Fabian Perkmann abgängig. Fabian P. befindet sich in einer hilfsbedürftigen Lage. Er wird beschrieben als 173 cm groß, schlank, kurze blonde Haare, bekleidet mit einer Jeans, schwarzen Lederschuhen, einer dunkeln Daunenjacke und einer grauen Mütze. Bei Antreffen des Herrn Perkmann bitte die Polizei in Königstein, oder jede andere Polizeidienststelle verständigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06172) 120-0
E-Mail: KvD.Bad.Homburg.ppwh@polizei.hessen.de

