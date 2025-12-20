PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-HG: +++Vermisste Person+++
Bad Homburg v.d. Höhe (ots)
Seit 19.12.2025, 19.00 Uhr wird der 35-Jährige Herr Sascha Merten aus Bad Homburg vermisst. Herr Merten verließ seine Wohnung ohne Angaben eines Ziels. Persönliche Gegenstände führt Herr Merten nicht mit. Personenbeschreibung:
- 35 Jahre alt, männlich, ca. 175 cm groß, dunkle kurze Haare, Dreitagebart, dunkle Augen, Geheimratsecken.
Bei Antreffen oder Sichtung der Person bitte mit der Polizei in Bad Homburg unter 06172/1200 in Verbindung setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06172) 120-0
E-Mail: KvD.Bad.Homburg.ppwh@polizei.hessen.de
