POL-HG: +++Vermisste Person+++

POL-HG: +++Vermisste Person+++
Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Seit 19.12.2025, 19.00 Uhr wird der 35-Jährige Herr Sascha Merten aus Bad Homburg vermisst. Herr Merten verließ seine Wohnung ohne Angaben eines Ziels. Persönliche Gegenstände führt Herr Merten nicht mit. Personenbeschreibung:

   - 35 Jahre alt, männlich, ca. 175 cm groß, dunkle kurze Haare, 
     Dreitagebart, dunkle Augen, Geheimratsecken.

Bei Antreffen oder Sichtung der Person bitte mit der Polizei in Bad Homburg unter 06172/1200 in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06172) 120-0
E-Mail: KvD.Bad.Homburg.ppwh@polizei.hessen.de

