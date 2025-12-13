PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Vermisstenfahndung nach 14-Jähriger aus Bad Homburg

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Vermisstenfahndung nach 14-Jähriger aus Bad Homburger Gartenfeldsiedlung,

Bad Homburg v. d. H., Gartenfeldsiedlung, Samstag, 13.12.2025, 15:30 Uhr

Seit Samstag, den 13.12.2025, 15:30 Uhr, wird die 14-jährige Emily Krakowiak aus der Bad Homburger Gartenfeldsiedlung vermisst. Die Suchmaßnahmen der Polizei verliefen bislang erfolglos. Es gibt Hinweise darauf, dass sie sich in Begleitung von weiteren Jugendlichen im Stadtgebiet Frankfurt am Main aufhält. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten.

Emily Krakowiak ist ca. 1,65m groß, von schlanker Statur und trägt dunkelbraune, lange Haare. Sie ist mutmaßlich mit einer schwarzen Brille, einer schwarzen "Wellenstyn" Jacke und einer blauen Jeans bekleidet.

Wer sachdienliche Hinweise über den Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Bad Homburg unter 06172/120-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Ein Lichtbild der Vermissten ist der Meldung beigefügt.

