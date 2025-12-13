PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Vermisstenfahndung nach 14-Jähriger aus Bad Homburg

POL-HG: Vermisstenfahndung nach 14-Jähriger aus Bad Homburg
  • Bild-Infos
  • Download

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

   -

1. Vermisstenfahndung nach 14-Jähriger aus Bad Homburger Gartenfeldsiedlung,

Bad Homburg v. d. H., Gartenfeldsiedlung, Samstag, 13.12.2025, 15:30 Uhr

Seit Samstag, den 13.12.2025, 15:30 Uhr, wird die 14-jährige Emily Krakowiak aus der Bad Homburger Gartenfeldsiedlung vermisst. Die Suchmaßnahmen der Polizei verliefen bislang erfolglos. Es gibt Hinweise darauf, dass sie sich in Begleitung von weiteren Jugendlichen im Stadtgebiet Frankfurt am Main aufhält. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten.

Emily Krakowiak ist ca. 1,65m groß, von schlanker Statur und trägt dunkelbraune, lange Haare. Sie ist mutmaßlich mit einer schwarzen Brille, einer schwarzen "Wellenstyn" Jacke und einer blauen Jeans bekleidet.

Wer sachdienliche Hinweise über den Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Bad Homburg unter 06172/120-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Ein Lichtbild der Vermissten ist der Meldung beigefügt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
i. A. Czerny, POK
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06172) 120-0
E-Mail: KvD.Bad.Homburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 13:49

    POL-HG: +++ Einbrecher scheitern +++ Postzustellerin angefahren +++

    Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - 1. Einbrecher scheitern, Usingen, Johann-Sebastian-Bach-Straße, Mittwoch, 10.12.2025, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 11.12.2025, 08:00 Uhr (wie) In Usingen haben Unbekannte versucht in ein Wohnhaus einzubrechen. Der oder die Täter begaben sich auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Johann-Sebastian-Bach-Straße. Am Gebäude brachen sie einen Rollladen aus der Verankerung und ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 15:55

    POL-HG: Mehrere Einbrüche +++ Auto aufgebrochen +++ Radler angefahren und geflohen

    Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - 1. In Häuser eingebrochen, Glashütten, Röderter Weg, Friedrichsdorf, Friedberger Straße, Mittwoch, 10.12.2025, 10:15 Uhr - 22:40 Uhr (gü)Am Mittwoch drangen Unbekannte in mindestens zwei Fällen in Wohnungen im Hochtaunuskreis ein und stahlen Gegenstände. Zwischen 10:15 Uhr und 18:45 Uhr hebelten Einbrecher die Terrassentür eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren