PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Vermisstenfahndung nach 75-Jährigem aus Schmitten-Arnoldshain

Bild-Infos

Download

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

-

1. Vermisstenfahndung nach 75-Jährigem aus Schmitten-Arnoldshain,

Schmitten-Arnoldshain, Seniorenzentrum

Mittwoch, 10.12.2025, 16:15 Uhr

Seit Mittwoch, den 10.12.2025, 16:15 Uhr, wird der 75-jährige Helmut ROSSIN aus einem Seniorenzentrum in Schmitten-Arnoldshain vermisst. Die Suchmaßnahmen der Polizei verliefen bislang erfolglos. Es gibt keine Hinweise auf seinen konkreten Aufenthaltsort. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten.

Helmut ROSSIN ist ca. 1,80 Meter groß und hat mittellange, grau-weiße Haare. Er ist von schlanker, aufrechter Statur und trägt einen grauen Schnurrbart. Bekleidet ist er vermutlich mit einer dunkelblauen Steppjacke, einer dunklen Jeans und grau-weißen Turnschuhen.

Wer sachdienliche Hinweise über den Aufenthaltsort des Vermissten geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei in Usingen unter 06081/9208-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Ein Lichtbild des Vermissten ist der Meldung beigefügt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell