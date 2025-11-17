PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HG: +++ vermisste ältere Person aus Neu-Anspach. Bevölkerung wird um Mitfahndung gebeten +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Seit Montag, den 17.11.2025 wird der 73-jährige Anto Maros aus Neu-Anspach vermisst. Der Vermisste wurde zuletzt am Mittag, gegen 14:00 Uhr von Familienangehörigen im Bereich seiner Anschrift in Neu-Anspach gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Herr Maros ist vermutlich orientierungslos. Der Vermisste ist 180cm groß, mit einer kräftigen Statur und einem auffällig beschwerlichen Gang. Höchstwahrscheinlich trägt er eine dunkle Jacke und führt einen Regenschirm mit sich. Wer kann Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten geben? Sollten Sie den Vermissten gesehen haben oder Sie haben Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort, melden Sie dies bitte an die Polizeistation Usingen Tel.-Nr.: 06081 - 92080 oder jede weitere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06172) 120-0
E-Mail: KvD.Bad.Homburg.ppwh@polizei.hessen.de

